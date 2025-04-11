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        Bingöl-Erzurum kara yolu kar ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı

        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Bingöl-Erzurum kara yolunun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç geçişlerine kapatıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 23:54 Güncelleme: 11.04.2025 - 23:54
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        Bingöl-Erzurum kara yolu kar ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı
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        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Bingöl-Erzurum kara yolunun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç geçişlerine kapatıldığını duyurdu.

        Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

        "950-05 KK Nolu Bingöl-Erzurum devlet yolunda Çatak-Yedisu yol ayrımının Erzurum istikametine doğru 0-14 kilometreleri arası yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 23.15 itibarıyla araç trafiğine kapatılmıştır."

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