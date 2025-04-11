Bingöl-Erzurum kara yolu kar ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Bingöl-Erzurum kara yolunun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç geçişlerine kapatıldığını duyurdu.
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Bingöl-Erzurum kara yolunun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç geçişlerine kapatıldığını duyurdu.
Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"950-05 KK Nolu Bingöl-Erzurum devlet yolunda Çatak-Yedisu yol ayrımının Erzurum istikametine doğru 0-14 kilometreleri arası yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 23.15 itibarıyla araç trafiğine kapatılmıştır."
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