Bingöl'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen silahsız 33 asker anıldı

Bingöl-Elazığ kara yolunda 24 Mayıs 1993'te usta birliklerine giderken PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan sivil kıyafetli ve silahsız 33 asker için anma töreni düzenlendi.

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde saldırının gerçekleştiği Anıttepe mevkisinde 13 yıl önce yapılan temsili mezarlardan oluşan "33 Er Şehitler Anıtı"nda tören yapıldı.

Programdan önce şehitlerin temsili mezarlarının yanındaki Türk bayrakları yarıya indirildi. Temsili mezarların başında nöbet tutan askerlerin yanında, ay-yıldızlı tişört giyen 33 çocuk da yer aldı.

Şehitler için manga atışı yapıldı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Ahmet Hamdi Usta, törende yaptığı konuşmada, yüzyıllar geçse de bu acı olayın hafızalardan silinmeyeceğini söyledi.

Şehitlerin emanetlerini en değerli hatıra olarak sahiplenmeye devam edeceklerini vurgulayan Usta, şöyle konuştu:

"Aradan geçen 32 yıla rağmen her bir şehidimizin, her bir anne kuzumuzun acısı yüreğimizde hala sımsıcak duruyor. Devletimiz ve milletimiz, onların aziz hatırasını incitmemek için en hassas, en duyarlı duruşunu devam ettiriyor ve ebediyen de devam ettirecektir. İnşallah Rabb'im de onlara sonsuz rahmeti ve mağfiretiyle muamele edecek ve onları cennetiyle mükafatlandıracaktır. Fitne odaklarına karşı el ele, omuz omuza ve kararlılıkla durmaya devam edeceğiz. Yıkıcıya, bölücüye, darbeciye asla fırsat vermeyeceğiz. Devletimizce takip edilen kararlı politikalarla bir daha bu topraklarda terör belası yaşanmayacak. Binlerce yıldır birlik ve beraberlik içinde dost ve kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. İnşallah analar bir daha ağlamayacak. Çocuklar yetim kalmayacaktır. Böyle bir hataya düşüp bir daha teşebbüs ederlerse, onların kafalarına bu kutlu devlet, bu aziz millet bir balyoz gibi inecektir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Unutmayalım 'devlet yarına bırakır ama hiç kimsenin yanına bırakmaz'. Eğer bu şekilde yapmasaydık, bin yıllardır bu topraklarda yaşayamazdık."