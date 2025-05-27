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        Bingöl'de kurtların saldırdığı 49 oğlak telef oldu

        Bingöl'de kurtların saldırısı sonucu 49 oğlak telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 15:43 Güncelleme: 27.05.2025 - 15:43
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        Bingöl'de kurtların saldırdığı 49 oğlak telef oldu
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        Bingöl'de kurtların saldırısı sonucu 49 oğlak telef oldu.

        Merkeze bağlı Balpınar köyünde gece Zülküf Bucuka'ya ait ağıla giren kurtlar oğlaklara saldırdı. Ağılda bulunan 49 oğlak kurtlar tarafından telef edildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri köye giderek, ağılda incelemede bulundu.

        Zülküf Bucuka, kurtların gece ağıla girerek oğlaklarını telef ettiğini belirterek, bu konuda yetkililerden yardım beklediğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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