Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yenigün, Bingöl'de bir çiftin nikah şahidi oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Bingöl'de "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nden yararlanan çiftin nikah şahidi oldu.

Temaslarda bulunmak amacıyla kente gelen Yenigün, Bingöl Valiliği'ni ziyaret ederek, Vali Ahmet Hamdi Usta ile görüştü.

Daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kurumlarda incelemelerde bulunan Yenigün, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İller Bankası Çocuk Evleri Sitesi'ne ziyarette bulunan Yenigün, Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin inşaatında da incelemelerde bulundu.

Ardından Bingöl Belediyesi'ne geçen Yenigün, burada "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nden yararlanan Serhat Çaparlar ve Yıldız Kılıçgedik çiftinin nikah şahidi oldu.

Bakan Yardımcısı Yenigün, nikahın ardından 2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bizim en mutlu olduğumuz şey gençlerimizin evliliklerini kolaylaştırmak, mutlu yuva kurmalarını sağlamak için destek sağlamak. Hizmetlerimizin sonucu olan bir evlilik bu. Onların yanında olmak ve onlara destek olmak Aile Yılı'na da ayrıca anlam katıyor. Biz gençlerimizin yanında olmayı, onların evliliklerine destek olmayı, onların bu süreçlerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Bundan sonra da çalışacağız. Sadece maddi olarak değil onların evlilik süreçlerinde de aileye hazırlık, iletişim becerileri noktasında da eğitimler veriyoruz. Eğitimlerimize devam ediyoruz."