        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yenigün, Bingöl'de "Aile Şenliği Programı"nda konuştu:

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, "Sadece bu yıl değil, önümüzdeki 10 yıl da 'Aile ve Nüfus Yılı' ilan edildi çünkü en kıymetli değerimiz ailelerimizdir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 21:15 Güncelleme: 24.10.2025 - 21:15
        Bakan Yardımcısı Yenigün, Bingöl'deki temasları kapsamında Ilıcalar beldesine geçti.

        Bingöl Üniversitesine ait Ilıcalar Uygulama Oteli ve Termal Tesislerinde düzenlenen "Aile Şenliği Programı"na katılan Yenigün, burada Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kurulan stantları ziyaret etti.

        Daha sonra aileler için verilen yemeğe katılan Yenigün, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsattı.

        "Sadece bu yıl değil, önümüzdeki 10 yıl da 'Aile ve Nüfus Yılı' ilan edildi çünkü en kıymetli değerimiz ailelerimizdir." diyen Yenigün, "Aile geleceğimizdir" sloganıyla bu temel ve kadim değere sahip çıkmak için Bakanlık olarak tüm kurumlarla bir çalışma içine girdiklerini ifade etti.

        - "Bütün hizmetlerimizle ailelerimizin, gençlerimizin yanındayız"

        Yenigün, "Aile Yılı" kapsamında bazı destek kalemlerinin de hayata geçirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Doğum yardımını bu 'Aile Yılı' vesilesiyle güncelledik. İlk çocuk için 5 bin lira, ikinci çocuk için 5 yaşına kadar aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için 5 yaşına kadar aylık 5 bin lira. Evlilik kredileri kapsamında 18-25 yaş arası gençlere 250 bin lira, 25-29 yaş arası gençlere 200 bin lira iki yıl geri ödemesiz olarak destek sunuyoruz. Bütün hizmetlerimizle ailelerimizin, gençlerimizin yanındayız. 'Nüfus Politikaları Kurulu' oluşturduk. Elimizden geldiğince ailelerimizin rahat etmesi, değerlerimizin tekrar hatırlatılması ve güçlü aile yapımız için sahalardayız, sizlerle birlikteyiz. Sizlerin mutluluğu ve rahatı bizim için büyük bir mutluluk kaynağı."

        - "Ailemiz, geleceğimizdir"

        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta da "Aile Yılı" kapsamında ilde "Aile Şenliği Programı" düzenlenmesinden mutluluk duyduklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi, millet olarak en güçlü yanımız olan aile kurumuna yeniden ve derin bir bakışla yönelmemizi sağladı. Bizler gücünü aileden alan bir milletiz. Dünümüz, bugünümüz, yarınımız hep ailelerimizle oldu. Onun için, yüksek sesle, gururla, her zaman ve her yerde, 'Ailemiz, geleceğimizdir' diyoruz." ifadelerini kullandı.

        Çocuklara yönelik oyunların, halk oyunları gösterisinin ve çeşitli etkinliklerin yer aldığı programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Alparslan Çevik, kurumların temsilcileri ve aileler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

