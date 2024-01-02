Bingöl’de firari hükümlü yakalandı
Bingöl'de, hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü operasyonda yakalandı
Giriş: 02.01.2024 - 20:59 Güncelleme: 02.01.2024 - 20:59
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "uyuşturucu imal ve ticaretini yapma" suçundan hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan T.Y'nin yerini tespit etti.
Ekipler düzenlediği operasyon sonucu hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.