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        Haberler Gündem Bingöl’de firari hükümlü yakalandı - Güncel haberler

        Bingöl’de firari hükümlü yakalandı

        Bingöl'de, hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü operasyonda yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 20:59 Güncelleme: 02.01.2024 - 20:59
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        Bingöl'de firari hükümlü yakalandı
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "uyuşturucu imal ve ticaretini yapma" suçundan hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan T.Y'nin yerini tespit etti.

        Ekipler düzenlediği operasyon sonucu hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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