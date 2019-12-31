Mahalle ayağa kalktı! Bomba gibi patladı!

HABERTURK.COM

Avustralya'da yetkililer, yangınlardan en fazla etkilenen eyaletlerden Victoria'nın Doğu Gippsland bölgesine bağlı Mallacoota Kasabası'nda alevlerden kaçmak için sahile sığınan 4 bine yakın kişiyi kurtarmak için zamana karşı yarış veriyor.

Bölgede şimdiye kadar 43 evin alevlerden etkilendiğini kaydeden yetkililer, 4 kişinin kayıp olduğu yönünde raporlar olduğunu belirtti.

Son olarak New South Wales eyaletinde iki kişinin daha yangınlarda hayatını kaybettiği açıklandı.