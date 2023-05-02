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Binlerce kişi katıldı: Paris ve Berlin'deki 1 Mayıs gösterileri olaylı geçti

Fransa ve Almanya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü eylemlerinde polis ve göstericiler arasında arbede çıktı

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AA / HABERTURK.COM
  • Binlerce kişi katıldı: Paris ve Berlin'deki 1 Mayıs gösterileri olaylı geçti

    Almanya'nın başkenti Berlin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde sol grupların düzenlediği eylemde, polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

     

     
  • Binlerce kişi katıldı: Paris ve Berlin'deki 1 Mayıs gösterileri olaylı geçti

    Neukölln ilçesinde Boddin Caddesi'nde toplanan binlerce kişi, daha sonra Kreuzberg semtindeki Oranien Meydanı'na doğru yürüdü. Eylem boyunca göstericiler, polis aleyhine sloganlar attı.

     

     
  • Binlerce kişi katıldı: Paris ve Berlin'deki 1 Mayıs gösterileri olaylı geçti

    Gösteriyi organize edenler, Kottbusser Tor Meydanı'na geldiğinde polisin yoğunluğunu gerekçe göstererek yürüyüşü erkenden sonlandırdı.

     

     
  • Binlerce kişi katıldı: Paris ve Berlin'deki 1 Mayıs gösterileri olaylı geçti

    Daha sonra burada polis ile göstericiler arasında arbede çıktı. Polis, çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı. Yürüyüş çerçevesinde 6 bin 300 polis görev aldı.

     

     

     
  • Binlerce kişi katıldı: Paris ve Berlin'deki 1 Mayıs gösterileri olaylı geçti

    Polis, eyleme 12 bin kişinin katıldığını ifade ederken, gösteriyi organize edenler bu sayının 20 bin olduğunu iddia etti.
  • Binlerce kişi katıldı: Paris ve Berlin'deki 1 Mayıs gösterileri olaylı geçti

    FRANSA

    Fransa'nın başkenti Pariste 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bir araya gelen göstericiler, hükümetin emeklilik reformuna karşı protesto düzenledi. Bazı göstericiler gözaltına alındı.

     
  • Binlerce kişi katıldı: Paris ve Berlin'deki 1 Mayıs gösterileri olaylı geçti

    Polis ve göstericiler arasında yaşanan arbedede 200 kişi gözaltına alındı.
  • Binlerce kişi katıldı: Paris ve Berlin'deki 1 Mayıs gösterileri olaylı geçti

    Başkent Paris başta olmak üzere Nanten ve Lyon'da bazı göstericiler araçları ateşe verdi. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve copla müdahale etti. 
  • Binlerce kişi katıldı: Paris ve Berlin'deki 1 Mayıs gösterileri olaylı geçti

    İçişleri Bakanlığı'na göre gösterilere 782 bin kişi katıldı.
  • Binlerce kişi katıldı: Paris ve Berlin'deki 1 Mayıs gösterileri olaylı geçti

    EMEKLİLİK REFORMU

    Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclisten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.

    Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşandı.

     

    Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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