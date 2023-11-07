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        Haberler Sağlık BioNTech, Covid-19 aşısı satışlarının azalmasıyla 2023 gelir tahminini 4 milyar Euro'ya düşürdü

        BioNTech, Covid-19 aşısı satışlarının azalmasıyla 2023 gelir tahminini 4 milyar Euro'ya düşürdü

        Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Covid-19 aşısına yönelik düşük talep nedeniyle bu yıl için gelir tahminini 5 milyar avrodan 4 milyar Euro'ya indirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 09:32 Güncelleme: 07.11.2023 - 09:36
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        BioNTech, 2023 gelir tahminini 4 milyar Euro'ya düşürdü
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        BioNTech, 2023'ün üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirketin üçüncü çeyrekteki net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 91 düşerek 160,6 milyon Euro'ya geriledi. BioNTech, geçen yılın temmuz-eylül döneminde 1 milyar 784 milyon Euro kar açıklamıştı.

        BioNTech’in ABD'li ortağı Pfizer veya ABD'li rakibi Moderna'nın aksine üçüncü çeyreğin sonunda kar açıklaması dikkati çekti.

        Şirketin gelirleri, üçüncü çeyrekte 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 74’ten fazla azalarak 895,3 milyon Euro'ya indi. BioNTech, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 3 milyar 461,2 milyon Euro gelir elde etmişti.

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        BioNTech Mali İşler Müdürü (CFO) Jens Holstein, BioNTech'in üçüncü çeyrekte kar açıklayabilmesinin temel nedeninin Pfizer ve diğer şirketlerle kurulan, kar ve maliyetlerin paylaşıldığı ortaklık modeli olduğunu belirtti.

        Holstein, "Büyük ilaç şirketleriyle olan stratejik işbirliği modelimiz, ilaçları geliştirmemize ve geniş çapta ticarileştirmemize yardımcı olurken bize ek finansal esneklik sağlıyor" dedi.

        Şirketin Ocak-Eylül 2023'teki gelirleri 7,15 milyar Euro ve net karı da 472,4 milyon Euro olarak açıklandı.

        Covid-19 aşısı satışlarındaki azalış nedeniyle daha önce 5 milyar Euro olan yıllık bazda gelir beklentisi 4 milyar Euro'ya düşürüldü. Şirket, geçen yıl büyük çoğunluğu Covid-19 aşısı satışından olmak üzere 17,2 milyar Euro gelir elde etmişti.

        mRNA teknolojisiyle Covid-19 aşısını ilk piyasaya süren BioNTech, anti-kanser ilaçlarına odaklanıyor. Akciğer kanserine karşı "BNT316" adlı ilaç adayına yönelik faz 3 çalışması, Haziran 2023’ten beri yürütülüyor. BioNTech, aynı zamanda antikor-ilaç konjugatları (ADC) olarak adlandırılan bağışıklık hücrelerine dayalı tedaviler üzerinde de çalışmalar yapıyor. Bu teknolojinin kemoterapinin yerini alma potansiyelinin olduğu belirtiliyor.

        Öte yandan şirket, gelir beklentilerinin azalmasıyla 2023 AR-GE bütçesini ikinci kez düşürerek 2 ila 2,2 milyar Euro'dan 1,8 ila 2 milyar Euro aralığına revize etti.

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