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Biontech'te 3. doz aşı olacak mı? 2 doz biontech olanlar 3. doz aşı olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Covid-19 aşısında 3. dozun gerekli olduğuna yönelik açıklamaları "Biontech'te 3. doz aşı olacak mı?" sorusunu gündeme getirdi. 2 doz inaktif aşı olan vatandaşların 3. doz aşıyı olmalarının gerekli olduğu daha önce söylenmişti. Peki 2 doz biontech olanlar 3. doz aşı olacak mı? İşte merak edilenler...

Biontech'te 3. doz aşı olacak mı? 2 doz biontech olanlar 3. doz aşı olacak mı?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele ülkemizde de hız kesmeden devam ediyor. Covid 19 aşılamada 3. doz aşı uygulaması bir süredir devam ediyor. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Covid-19 aşısında 3. doz ile ilgili açıklamaları...

AŞIDA 3. DOZ GEREKLİ Mİ?

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca 3. doz aşı ile ilgili "Aziz Vatandaşlarım, sizlere geçen haftaki toplantımızdan sonra 31 milyon aşılı vatandaşımızın incelenmesi sonucu aşı etkililiği ile ilgili bir çalışma yaptığımızı ve ön sonuçlarını paylaşmıştım. Bu çalışmamız tamamlandı.

Çalışmamızın sonuçlarına göre 3 doz aşı olmuş kişilerin iki doz aşı olmuş kişilere göre hem hastalığa yakalanma oranında, hem de hastaneye ve yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğu anlaşıldı. Ancak, 3 doz aşı olmuş vatandaşlarımızın aşı olmalarının üzerinden henüz çok uzun bir zaman geçmiş değil. Bu çalışmayı süre uzadıkça güncellemeye devam edeceğiz. Çalışmamızın önemli sonuçlarından biri üçüncü doz uygulamasının gerekliliğini bilimsel olarak ortaya koymuş olması.

Sizleri ön sonuçlar hakkında bilgilendirirken ilk verilere göre 3 doz inaktif aşının en iyi korumayı sağladığını paylaşmıştım. Çalışma sonuçlanınca anlaşıldı ki 3 doz inaktif aşı ile 2 doz inaktif ve bir doz mRNA aşısı yapılmış kişiler benzer oranda korunuyor. Bunun yanında 3 doz aşı olmuş kişiler iki doz aşı olmuş kişilerden daha iyi korunuyor." dedi.

BIONTECH'TE 3.DOZ OLACAK MI?

Biontech aşısı olan vatandaşların 3. doz aşı olması gerekebileceğine dikkat çeken Koca "2 doz inaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın 3. Doz ister mRNA ister İnaktif aşı olmasının gerekli olduğu anlaşılmıştır. 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımız için ise 3. doz çalışması yeni yapılmaktadır. Aşıyı geliştiren ekibin açıklamaları mRNA aşısı olanlar için de 3. Doz uygulamasının gerekebileceği yönünde. Ülkemizde mRNA aşıları inaktif aşıdan sonra kullanıma girdiği için bu konuda yeterli veri henüz yok. Ancak ön sonuçlar belirli süre sonra 2 doz mRNA aşısının da koruyuculuğunun düşebileceğini gösteriyor. Önümüzde bir İsrail örneği var. Ancak kendi verilerimiz belirginleştikçe bu konudaki sonuçları da hem sizlerle hem de Dünya kamuoyu ile paylaşacağım.

Bugün için en önemli sonuç, iki doz inaktif aşı olmuşsanız 3. Doz uygulamayı geciktirmeden yaparak koruma seviyemizi yükseltmemiz gerektiğidir." ifadelerini kullandı.

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