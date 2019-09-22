Bir Aile Hikayesi'nde heyecan ikinci sezonda da kaldığı yerden devam ediyor. Bir Aile Hikayesi'nin yeni sezonunda Güneş ailesinin geçmişiyle ilgili sırlar teker teker ortaya çıkarken, ailenin çocukları bugünkü hayatlarında da zor sınavlardan geçiyor. Bir Aile Hikayesi 15. yeni bölüm fragmanı ve 14. son bölüm özeti haberimizde.

BİR AİLE HİKAYESİ 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BİR AİLE HİKAYESİ 14. SON BÖLÜM ÖZETİ

Güneş Ailesi, aşure gününü her yıl olduğu gibi Reyhan’ın anne ve babasını ziyaret ederek geçireceklerdir. Reyhan bu günü ailesiyle geçirmek zorunda oldukları için son derece gergindir. Ancak ıssız bir yolda araba bozulur ve kaza yaparlar. Bu kaza, aşure gününü Güneş ailesi için unutulmaz kılacak olayların başlangıcı olur.

Berk, Nil’le tekrar karşılaşmak için hastaneden check-up randevusu alır. Tam Nil’le konuştuğu sırada yanlarına Ufuk gelir. Nil, Berk’i çocukluk arkadaşı olarak tanıtınca Ufuk son derece samimi davranır. Ne yapacağını bilemeyen Berk kendini hiç beklemediği bir durumun içinde bulur.

Erdem'le arası Ceylan yüzünden iyice bozulan Beste zayıflama kampına gider. Bu Kamp, daha önce kaldıklarından son derece farklıdır. Kampa adapte olmaya çalışırken orada çalışan biri Beste'den hoşlanır. Karşılık bulmak için elinden geleni yapacaktır.

Mahur, Müjde’nin ona bebek sahibi olamayacaklarını söylemesiyle sarsılır. Artık Şakir’e gerçeği söylemek zorundadırlar. Ancak ikisinin de buna cesareti yoktur. Devreye, Mahur ve Müjde’nin çaresizliğini fark eden Behiye girer. Diğer yandan Mahur geleneksel aşure günü hazırlıklarını yapmaktadır. Berk katılamayacağı için ilk kez Nedim’i de davet ederler. Fakat Berk son anda sürpriz yapıp gelir. Berk uzun zaman sonra ilk kez Nedimle aynı ortamda bulunmanın gerginliğini yaşar.