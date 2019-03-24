Bir Aile Hikayesi 3. son bölümü izleyicisi ile buluştu. Bir Aile Hikayesi'nin son bölümünde, Reyhan ve Cem’in evliliğinde sıkıntılar ortaya çıkmaya başlamıştır. Patronuyla sorun yaşayan Cem, eve sık sık geç gelmekte ve çareyi alkolde aramaktadır. Reyhan ise bir türlü geçinemeyen Mahur ve Berk’le uğraşırken, diğer yandan da Beste’nin yeme düzenini kontrol altına almaya çalışmaktadır. Cem’in evde olmadığı bir gece başlarına gelen bir olay Reyhan için bardağı taşıran son damla olur.
BİR AİLE HİKAYESİ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Bir Aile Hikayesi 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Mahur Berk ve Beste ile üçüz olmadığını öğreniyor.
BİR AİLE HİKAYESİ SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?
Aradan sekiz yıl geçmiş, Reyhan ve Cem’in evliliğinde sıkıntılar ortaya çıkmaya başlamıştır. Patronuyla sorun yaşayan Cem, eve sık sık geç gelmekte ve çareyi alkolde aramaktadır. Reyhan ise bir türlü geçinemeyen Mahur ve Berk’le uğraşırken, diğer yandan da Beste’nin yeme düzenini kontrol altına almaya çalışmaktadır. Cem’in evde olmadığı bir gece başlarına gelen bir olay Reyhan için bardağı taşıran son damla olur.
Berk, yapımcının bulunduğu partiye gidip ondan özür dileyerek işine geri dönmek zorundadır. Bunu yapabilmesi için Beste’nin desteğine ihtiyaç duyar. Oysa Beste için ‘havalı’ insanların olduğu o partiye gitmek büyük bir meseledir. Erdem onun rahat hissetmesi için elinden geleni yapar. Ancak gecenin sonunda işler kontrolden çıkar.
Mahur, Şakir’i en iyi doktora götürebilmek için hiç hoşlanmadığı birinden yardım ister. İyileşme umudu olmayan Şakir ise, randevuya gitmemek için direnir. Mahur onu ikna edebilmek için gözünü karartır. İşler umduğu gibi gitmese de, günün sonunda babasına doğru bir adım daha atacaktır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.