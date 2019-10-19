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Bir Aile Hikayesi'nde Cem'in nasıl öldüğü ortaya çıkıyor... Bir Aile Hikayesi neden final yapıyor?

Bir Aile Hikayesi bu akşam final bölümüyle ekranlara gelerek bitecek. Bir Aile Hikayesi'nde sonunda Cem'in nasıl öldüğü ortaya çıkıyor ve Beste ile Berk'in kendileri ile yüzleşmeleri damga vuruyor. Peki yayınlandığı ilk bölümle dikkatleri üstüne çeken ve sıcak bir hikayenin anlatıldığı Bir Aile Hikayesi neden bitiyor?

Bir Aile Hikayesi

Bir Aile Hikayesi, Amerika'da yayınlanan ve reyting rekorları kıran This Is Us dizisinden uyarlanılarak ekranlara geliyordu. Yayınlandığı ilk günden itibaren iddialı bir giriş yapan Bir Aile Hikayesi bugün son kez ekranlara gelecek. Peki fragmanından buruk bir sonla ekranlara geleceği anlaşılan Bir Aile Hikayesi'nin final bölümünde neler olacak? İşte Bir Aile Hikayesi ile ilgili detaylar...

BİR AİLE HİKAYESİ NEDEN BİTİYOR? FİNAL YAPIYOR?

Bir Aile Hikayesi'nin uyarlandığı Amerikan This Is Us dizisi halen devam ediyor ve ülkesinde reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Ancak Bir Aile Hikayesi bugün son kez ekranlara gelecek. Bir Aile Hikayesi'nin neden bittiği ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin reytinglerde istenilen sonucu alamadığı için bittiği düşünülüyor.

BİR AİLE HİKAYESİ 18. FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Mahur, Şakir’in vefatından sonra bu kayıpla baş etme yolları aramaktadır. Ancak Şakir’in son isteği, tüm ailenin bu durumla baş etmesini oldukça kolaylaştıracaktır. Güneş evinde Reyhan ve Cem’in arasındaki sular durulurken, ailenin tüm hayatını derinden etkileyecek bir felaket yaşanmak üzeredir. Berk’in tiyatro başarısının ardından kariyerinde yeni gelişmeler olacaktır.

 

Ancak tüm bu gelişmeler Berk’in acı geçmişiyle yüzleşmesini ve geleceğine dair yeni kararlar vermesini gerektirecektir. Erdem’in, Beste’nin geçmiş yaralarına büyük desteği, aralarındaki bağı daha da güçlendirir. Güneş ailesi, zamanla aralarına katılan yeni bireylerle birlikte, geride bıraktıklarını kalplerinde yaşatarak, kocaman, güzel bir aile hikâyesi yaşamaya devam ederler.

 

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