BİR AİLE HİKAYESİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
İstanbul'un birçok farklı semtinde sete çıkan Bir Aile Hikayesi dizisi, Beylikdüzü, Kadıköy, Etiler semtlerinde çekiliyor.
DİZİNİN KONUSU
Aynı gün otuz beşine basan dört insan… Dördü de hayatlarının en önemli gününü yaşamak üzere…
Cem (Celil Nalçakan) çok sevdiği karısı Reyhan’la (Songül Öden) doğum gününü kutlamaya hazırlanırken, Reyhan’ın aniden doğum sancısı tutar. Riskli bir doğum olmasına rağmen, son ana kadar her şeyin yolunda gideceğine ve üçüzleri kucaklarına alacaklarına inanırlar. Ancak hayatın onlar için bambaşka bir planı vardır.
Beş yıldır büyük bir markanın reklam yüzü olan Berk’in (Birkan Sokullu) asıl hayali oyuncu olmaktır. Sonunda iyi bir filmde oynama şansı yakalar ancak yapımcısından izin alamaz. Şimdi önünde önemli bir yol ayrımı vardır. Ya her şey eskisi gibi devam edecek, ya da Berk özgürlüğü seçip bedelini ödeyecektir.
Karısı ve çocuklarıyla huzur içinde yaşayan Mahur’un (Olgun Toker) bir sırrı vardır. Bir süredir biyolojik babasını bulmaya çalışmaktadır. İyi haberi doğum gününde alır. Ancak babasıyla tanıştığında öğreneceği gerçek onu büyük bir hayal kırıklığına uğratacaktır.
Çocukluğundan beri başı kilolarıyla dertte olan Beste (Elçin Afacan),otuz beşinci doğum gününde yeni bir karar alır. Bugüne kadar hayatı umduğu gibi gitmemiştir ve artık dizginleri ele almanın vakti gelmiştir. Ne pahasına olursa olsun zayıflayacaktır. Hiçbir şey onu yolundan alıkoyamaz. Aşk dışında…
Bu beş insanın başına ne gelirse gelsin, onların bildikleri bir şey var; Dünyayı güzellik kurtaracak, bir insanı sevmekle başlayacak her şey.
BİR AİLE HİKAYESİ OYUNCULARI
Songül Ödem (Reyhan Güneş)
Zengin bir ailenin kızıyken Cem’e aşık olup büyük hayallerinden vazgeçmiş. Tok gözlü ve fedakar. Cem daima evdeki iyi polis olduğundan kötü polislik ona kalıyor. Üç çocuğunu birbirinden ayırmamak için çok çabalıyor. Hepsinin dertleriyle ayrı ayrı uğraşıyor.
Birkan Sokullu (Berk Güneş)
Çocukken kurduğu hayallerin aksine otuzlarına geldiğinde kendini tam bir fiyasko olarak buluyor. Reklam oyunculuğundan ibaret olan kariyeri ona para ve popülerlik getirse de, o artık “gofret güzeli” olarak anılmak istemiyor. En büyük destekçisi ise ikiz kardeşi ve hayattaki tek engeli kendisi. Mutluluğunu sabote etmek gibi bir huyu var.
Celil Nalçakan (Cem Güneş)
Şefkat ve sevginin vücut bulmuş hali. Dünyaya Reyhan’ı sevmek için geldiğine inanıyor. Babasından hiç aferin alamamış bir çocuk olarak büyüdüğü için kendi çocuklarını koşulsuz sevmeye ant içmiş.
Alper Saldıran (Erdem Beyaz)
Yaşadığı büyük depresyonun ardından her şeyini kaybetmiş ve küllerinden doğmuş. Pasta yaparak hayata dönmüş ve sonunda kendi pastanesini açmış. Tatlıya, keyif verici şeylere çok düşkün, acıyla mesaisinin bittiğine inanıyor. Kalbi çok kırık olduğundan birine yeniden güvenmesi zor. Hayat ise sürprizleriyle ezberini bozacak.
İrem Sak (Müjde Güneş)
Kendinden emin, sezgileri kuvvetli bir kadın. Cengaver bir anne … Kocasını çok iyi tanıdığı, zaaflarını iyi bildiği için hep en doğru zamanda müdahale ediyor. Duygularıyla hareket etmekten ziyade akılcı. Yüzleşmelerden kaçınmıyor, lafı eğip bükmüyor. Karşısındakini yaralasa da her zaman dürüstlükten yana.
Olgun Toker (Mahur Güneş)
Hep en iyisini başarmak, en mükemmeli becermek zorunda. Hayat tecrübeleri yüzünden herkesten daha çok başarmak zorundaymış gibi hissediyor. Çok iyi bir aile babası, çok iyi bir iş adamı, çok iyi bir evlat olmuş hep. Onun sorunu bu; o çok iyi. Çok iyi olmak adamı yorar, bitirir. Mahur yere yığılana kadar savaşanlardan.
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