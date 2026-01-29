Habertürk
        Haberler Magazin 'Bir Aile Provası'nın provası yapıldı

        'Bir Aile Provası'nın provası yapıldı

        BKM'nin 2026 sezonunun en iddialı projeleri arasında yer alan 'Bir Aile Provası' için okuma provaları, tüm hızıyla devam ediyor. Evrim Yağbasan'ın kaleme aldığı oyun, aile ilişkilerini kara mizahın çarpıcı diliyle sahneye taşıyacak

        Giriş: 29.01.2026 - 10:10 Güncelleme: 29.01.2026 - 10:10
        'Bir Aile Provası'nın provası yapıldı
        Devin Özgür Çınar, Fatih Özkan, Hasibe Eren, Sacide Taşaner, Süleyman Kara, Ümit Beste Kargın’ın yer aldığı 'Bir Aile Provası', trajikomik bir aile hesaplaşması sürprizlerle dolu anlarla seyircilerin karşısında olacak.

        Yönetmeni Gülhan Kadim, 'Bir Aile Provası'nı şu şekilde anlattı: 'Bir Aile Provası', içinde bulunduğu koşullar nedeniyle çıkış yolu bulmakta zorlanan bir yazarın, arkadaşlarının da desteğiyle bu eylemsizlik hâlinden kurtuluşunun hikâyesi. 'Figen'; deli fişek annesi 'Şükran' ve uzaklardan gelen kız kardeşi 'Çiğdem' ile, koşulsuz sevgi ve bolca hesaplaşma içeren bir zamanın içinde bulur kendini. Anıların, kavgaların, hüznün, kahkahaların ve eğlencenin eksik olmadığı bu zaman diliminde 'Figen'; gerçeğin zorluğuyla yüzleşmek yerine onu kabul ederek ve dönüştürerek özgürleşir.

        16 Şubat’ta perde açacak 'Bir Aile Provası, seyircilere aile olmanın çoğu zaman konuşulamayan yükler ve fedakârlıklar üzerine kurulu olduğunu hatırlatacak.

        Oyun Takvimi

        ♦ 16 Şubat Pazartesi 20.30... Maximum Uniq Box

        ♦ 17 Şubat Salı 20.30... Maximum Uniq Box

        ♦ 27 Şubat Cumartesi 20.30... Maximum Uniq Box

        ♦ 13 Mart Cuma 20.30... Mall of İstanbul MOİ Sahne

        ♦ 27 Mart Cuma 20.30... Maximum Uniq Box

