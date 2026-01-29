'Bir Aile Provası'nın provası yapıldı

Devin Özgür Çınar, Fatih Özkan, Hasibe Eren, Sacide Taşaner, Süleyman Kara, Ümit Beste Kargın’ın yer aldığı 'Bir Aile Provası', trajikomik bir aile hesaplaşması sürprizlerle dolu anlarla seyircilerin karşısında olacak.

Yönetmeni Gülhan Kadim, 'Bir Aile Provası'nı şu şekilde anlattı: 'Bir Aile Provası', içinde bulunduğu koşullar nedeniyle çıkış yolu bulmakta zorlanan bir yazarın, arkadaşlarının da desteğiyle bu eylemsizlik hâlinden kurtuluşunun hikâyesi. 'Figen'; deli fişek annesi 'Şükran' ve uzaklardan gelen kız kardeşi 'Çiğdem' ile, koşulsuz sevgi ve bolca hesaplaşma içeren bir zamanın içinde bulur kendini. Anıların, kavgaların, hüznün, kahkahaların ve eğlencenin eksik olmadığı bu zaman diliminde 'Figen'; gerçeğin zorluğuyla yüzleşmek yerine onu kabul ederek ve dönüştürerek özgürleşir.

REKLAM

16 Şubat’ta perde açacak 'Bir Aile Provası, seyircilere aile olmanın çoğu zaman konuşulamayan yükler ve fedakârlıklar üzerine kurulu olduğunu hatırlatacak.

Oyun Takvimi

♦ 16 Şubat Pazartesi 20.30... Maximum Uniq Box