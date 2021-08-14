BİR AİLE YOK OLDU! Son dakika: Bu fotoğraftan geriye Elif kaldı! - VİDEO HABER

Bu fotoğraftan geriye Elif kaldı! 0:00 / 0:00

İHA

Kastamonu-İnebolu karayolu üzerinde Küre ilçesinde seyir halindeyken aniden bastıran sel sularında mahsur kalan üç yaşındaki Elif Buğlem’e yardım etmek isteyen Bankacı Ertuğrul Sivek’in cenazesine ulaşıldı.

Küre ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta kayalıklar arasında ulaşılan Ertuğrul Sivek’in cenazesi, ekiplerin kurtarma çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkartıldı. Sivek’in cenazesi, morga kaldırılmak üzere sağlık ekiplerine teslim edildi.

BİR AİLEYİ KURTARMAK İSTEDİ

İHA'da yer alan habere göre Ertuğrul Sivek, Kastamonu-İnebolu karayolunda seyir halinde iken bir aracın sel sularına kapılmak üzere olduğunu gördü. Aracını durdurarak aileye yardım etmek isteyen Ertuğrul Sivek, araçta bulunan 3 yaşındaki Elif Buğlem’i kurtardıktan sonra tekrar aileye yardım etmek üzere geri döndü.

ANNESİ, BABASI VE ABLASI DA SELE KAPILDI

Elif Buğlem’in annesi, babası ve ablası ile birlikte Ertuğrul Sivek de aracın içerisinde sel sularına kapılarak gözden kayboldu.

Öte yandan sel sularından kurtarılan 3 yaşındaki Elif Buğlem Özdemir’in babası Murat Özdemir, annesi Şermin Özdemir ve ablası Sudenaz Özdemir de, aynı araç içerisinde sel sularına kapılarak hayatlarını kaybetti.

ELİF AKRABALARINA TESLİM EDİLDİ

Sel sularından kurtarılan Eilf Buğlem ise, ekipler tarafından akrabalarına teslim edildi. Ayrıca sel suları nedeniyle sürüklenen bir vatandaşın cenazesi de sahile vurdu. Ekipler, sahilde tomruklar içerisinde kalan cenazeyi çıkartmak için yoğun çaba sarf etti. Uzun uğraşlar sonucunda tomruklar içerisindeki cenaze karaya çıkartılarak morga kaldırıldı.