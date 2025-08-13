Bir ailenin başına gelenler

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Sercan Muhammet’in üstlendiği, başrollerinde; İlker Aksum, Aleyna Al, Cemal Hünal ve Aslı Bekiroğlu’nun paylaştığı 'Gülizar Yol Ayrımı' filmi 22 Ağustos’ta vizyona girecek.

.png

Çekimleri Kapadokya’da gerçekleştirilen duygusal hikâyesiyle dikkat çeken film, eşi tarafından terk edilen bir babanın iki çocuğuyla hayata tutunma mücadelesini konu alıyor. Sercan Muhammet, izleyicilerin; "Bir ailenin başına daha ne gelebilir?” sorusunu soracaklarını belirtiyor.