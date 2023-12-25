Bir Alman Noel lezzeti: Stollen kek tarifi! Almanya'nın geleneksel Noel tatlarından biri olan Stollen keki, yılın en özel zamanlarında sofraları süsleyen nefis bir lezzettir. Bolca kurutulmuş meyve, fındık ve baharatlarla zenginleştirilen bu kek, Noel ruhunu yansıtan özel bir tat. İşte, evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz bu geleneksel tarifin detayları...

Habertürk Giriş: 25.12.2023 - 17:28 Güncelleme: 25.12.2023 - 17:28 facebook

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