Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Bir Alman Noel lezzeti: Stollen kek tarifi!

        Bir Alman Noel lezzeti: Stollen kek tarifi!

        Almanya'nın geleneksel Noel tatlarından biri olan Stollen keki, yılın en özel zamanlarında sofraları süsleyen nefis bir lezzettir. Bolca kurutulmuş meyve, fındık ve baharatlarla zenginleştirilen bu kek, Noel ruhunu yansıtan özel bir tat. İşte, evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz bu geleneksel tarifin detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 17:28 Güncelleme: 25.12.2023 - 17:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bir Alman Noel lezzeti!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Noel'in Almanya'daki simgelerinden biri olan Stollen keki, yıllar boyunca geçmişten günümüze ulaşan oldukça lezzetli bir tariftir. İçeriğinde bolca kuru meyve bulunan kekin üzeri, pudra şekeriyle kaplanır. İşte Noel coşkusunu sofralarınıza taşıyacak Stollen kekin tarifi...

        STOLLEN KEK MALZEMELERİ NELER?

        Stollen kek için gereken malzemeler şu şekildedir;

        • 3 su bardağı un
        • 1 paket instant maya
        • Yarım su bardağı toz şeker
        • Yarım su bardağı süt
        • Yarım su bardağı tereyağı (eritilmiş ve soğutulmuş)
        • 1 büyük yumurta
        • Yarım su bardağı kuru üzüm
        • Yarım su bardağı kuru kayısı (doğranmış)
        • Yarım su bardağı doğranmış badem
        • Yarım çay kaşığı rendelenmiş limon kabuğu
        • Yarım çay kaşığı tarçın
        • Yarım çay kaşığı vanilya özü
        • Pudra şekeri (üzerine serpmek için)
        REKLAM

        STOLLEN KEK NASIL YAPILIR?

        Stollen keki, özel malzeme kombinasyonu ve özenli bir yapım süreci gerektirir. Bu eşsiz lezzeti evinizde hazırlamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

        • Unu bir karıştırma kabına alın ve ortasını açın. İçine instant mayayı ve toz şekeri ekleyin.
        • Ilık süt, eritilmiş tereyağı ve yumurtayı ekleyerek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
        • Hamur yoğurma işlemi tamamlanınca, kuru üzüm, doğranmış kayısı, badem, limon kabuğu rendesi, tarçın ve vanilya özünü ekleyin. Tüm malzemeler homojen bir şekilde dağılana kadar tekrar yoğurun.
        • Hazırladığınız hamuru örtüp, oda sıcaklığında yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın. Hamurun hacmi yaklaşık olarak iki katına çıkmalı.
        • Mayalanan hamuru tekrar yoğurun ve fırın tepsisine yerleştirin. Üzerini örterek yaklaşık 20-30 dakika daha dinlendirin.
        • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri hafifçe kızarana kadar pişirin (yaklaşık 30-35 dakika).
        • Pişen keki fırından çıkarıp, oda sıcaklığında soğumasını bekleyin. Soğuyan kekin üzerine bol miktarda pudra şekeri serpip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        6 katlı binanın kontrollü yıkımında çökme!
        6 katlı binanın kontrollü yıkımında çökme!
        Borsada kabus devam ediyor
        Borsada kabus devam ediyor
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Navalny'nin akıbetine ilişkin yeni açıklama
        Navalny'nin akıbetine ilişkin yeni açıklama
        Başkent'te korkunç olay! 4 çocuk annesini öldürdü!
        Başkent'te korkunç olay! 4 çocuk annesini öldürdü!
        Kaza sonrası motosikletliye kaskla darp!
        Kaza sonrası motosikletliye kaskla darp!
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Temiz eller operasyonu yapılsın"
        "Temiz eller operasyonu yapılsın"
        "Barış ile ilişkim yok"
        "Barış ile ilişkim yok"
        Beşiktaş'ın Hatayspor 11'i
        Beşiktaş'ın Hatayspor 11'i
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        Dursun Özbek'ten derbi açıklaması!
        Dursun Özbek'ten derbi açıklaması!
        Bir çocuk annesiydi! Ölüm nedeni: Kıskançlık!
        Bir çocuk annesiydi! Ölüm nedeni: Kıskançlık!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"