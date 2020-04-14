Bir Aşk İki Hayat nerede çekildi? Bir Aşk İki Hayat filmi oyuncuları kimdir? Soruları izleyici tarafından merak konusu oldu. Dizilerin yayınlanmadığı günlerde kanallar yerli ve yabancı filmleri izleyicisi ile buluşturuyor. FOX TV'de de bu akşam Bir Aşk İki Hayat filmi yer aldı.
BİR AŞK İKİ HAYAT FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Bergüzar Korel - Deniz
Engin Akyürek - Umut
İpek Bilgin
Merve Dizdar
Osman Sonant
Serhat Parıl
BİR AŞK İKİ HAYAT NEREDE ÇEKİLDİ?
Bir Aşk İki Hayat filminin çekimleri Kadıköy ve Moda’da gerçekleşti.
YORUMLAR