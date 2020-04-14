Bir Aşk İki Hayat nerede çekildi? Bir Aşk İki Hayat filmi oyuncuları kimdir? Soruları izleyici tarafından merak konusu oldu. Dizilerin yayınlanmadığı günlerde kanallar yerli ve yabancı filmleri izleyicisi ile buluşturuyor. FOX TV'de de bu akşam Bir Aşk İki Hayat filmi yer aldı.



BİR AŞK İKİ HAYAT FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Bergüzar Korel - Deniz

Engin Akyürek - Umut

İpek Bilgin

Merve Dizdar

Osman Sonant

Serhat Parıl

BİR AŞK İKİ HAYAT NEREDE ÇEKİLDİ?

Bir Aşk İki Hayat filminin çekimleri Kadıköy ve Moda’da gerçekleşti.