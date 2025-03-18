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        Haberler Gündem Bir ay önce grip oldu! 5 yaşındaki Erdal Gazioğlu'ndan acı haber

        Bir ay önce grip oldu! 5 yaşındaki Erdal'dan acı haber!

        Bursa'da, bir ay önce gribal enfeksiyona yakalanan 5 yaşındaki Erdal Gazioğlu'nun hastalığı daha sonra zatürreye dönüştü. Yaklaşık bir aydır hastanede tedavi gören küçük çocuk kurtarılamadı. Erdal'ın acı haberi, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.03.2025 - 08:09 Güncelleme: 18.03.2025 - 08:09
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        Bir ay önce grip oldu! 5 yaşındaki Erdal'dan acı haber!
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı, Örnekköy Mahallesi'nde yaşayan Turgay ve Fatma Gazioğlu çiftinin, 3 çocuğundan en küçüğü olan Erdal Gazioğlu (5), bir ay önce gribe yakalandı.

        GRİP, ZATÜRREYE ÇEVİRDİ

        AA ve İHA'daki habere göre Orhangazi Devlet Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesine sevk edilen Erdal Gazioğlu, burada zatürre tanısı ile yaklaşık 1 hafta tedavi gördükten sonra fenalaşarak hayatını kaybetti.

        GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

        Minik Erdal’ın ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, Erdal Gazioğlu, Örnekköy Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Erdal’ın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.

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