Son dakika haberi: Bir aylık evliydiler! Ne olur beni bırakma!

Bir aylık evliydiler! Ne olur beni bırakma! 0:00 / 0:00

İHA

Kahramanmaraş'ta kaza, dün sabah saat 05.10’da Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi.

OTOMOBİLLE İŞ YERİNDEN ÇIKTI

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü Batuhan Kılınç, çalıştığı yerde başkasına ait olduğu öğrenilen otomobil ile sabahın erken saatlerinden iş yerinden çıktı.

AĞACA ÇARPTI OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Bulvar üzerinde seyreden sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ortadan ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü Kılınç’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

KOCASININ ELİNİ BIRAKMADI

Olay yerine gelen sürücünün eşi Fatmanur Kılınç, hayatını kaybeden kocasının elinden tutarak bir an bile ayrılmadı.

BİR AY ÖNCE EVLENMİŞLER

Kocasının yanında ağıtlar yakan genç kadın, “Yanından ayrılmak istemiyorum. Ben bırakmak istemiyorum onu” dedi. Genç çiftin yaklaşık bir ay önce evlendiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay yeri incelemelerinin ardından genç sürücünün cansız bedeni, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Kazada ağaca sıkışan otomobil itfaiye ekiplerinin yardımıyla kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.