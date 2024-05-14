Oyuncular arasında 2010 Dünya Güzeli seçilen Hint oyuncu Nicole Faria'nın da bulunduğu Bir Baba Hindu filmi merak ediliyor. Semiyan Midyat'ın yazıp yönettiği komedi filmi Bir Baba Hindu ile ilgili merak edilenleri haberimizde paylaştık. İşte "Bir Baba Hindu filmi nerede çekildi? Bir Baba Hindu konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?" sorularının yanıtları...