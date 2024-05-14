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        Haberler Televizyon Bir Baba Hindu filmi nerede çekildi? Bir Baba Hindu konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

        Bir Baba Hindu filmi nerede çekildi, konusu ne?

        Özellikle televizyon izleyicileri Bir Baba Hindu filmi konusu ve oyuncularını merak ediyor. Bu akşam bir kez daha izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan Bir Baba Hindu filminin başrolünde Sermiyan Midyat yer alıyor. Peki, Bir Baba Hindu filmi konusu nedir ve oyuncuları kimler? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 18:26 Güncelleme: 14.05.2024 - 18:26
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        Oyuncular arasında 2010 Dünya Güzeli seçilen Hint oyuncu Nicole Faria'nın da bulunduğu Bir Baba Hindu filmi merak ediliyor. Semiyan Midyat'ın yazıp yönettiği komedi filmi Bir Baba Hindu ile ilgili merak edilenleri haberimizde paylaştık. İşte "Bir Baba Hindu filmi nerede çekildi? Bir Baba Hindu konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?" sorularının yanıtları...

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        BİR BABA HİNDU KONUSU NE?

        Acımasız bir mafya babası olan Fadıl, günün birinde Hint yoga öğretmeni Gundhi'ye aşık olur. Gundhi, Fadıl'ın malikanesinde yoga eğitimi verirken birden kaçırılır. Fadıl bu durumun ardından en yakın arkadaşı Hulusi'yi de yanına alarak sevdiği kızın peşinden Hindistan'a gider. Gundhi'yi kurtarmak için Hindistan'a kadar gelen Fadıl'ın işi hiç kolay olmayacaktır.

        BİR BABA HİNDU NEREDE ÇEKİLDİ?

        Bir Baba Hindu filminin çekimleri Hindistan'ın Mumbai şehrinde gerçekleştirildi.

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        BİR BABA HİNDU OYUNCULARI KİM?

        Sermiyan Midyat

        Burak Satıbol

        Nicole Faria

        Şafak Sezer

        Zeynep Kankonde

        Hakan Akın

        Füsun Demirel

        Ayhan Taş

        Osman Alkaş

        Begüm Öner

        Muhittin Korkmaz

        Bülent Kayabaş

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