Bir Baba Hindu filmi nerede çekildi, konusu ne?
Özellikle televizyon izleyicileri Bir Baba Hindu filmi konusu ve oyuncularını merak ediyor. Bu akşam bir kez daha izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan Bir Baba Hindu filminin başrolünde Sermiyan Midyat yer alıyor. Peki, Bir Baba Hindu filmi konusu nedir ve oyuncuları kimler? İşte detaylar...
Oyuncular arasında 2010 Dünya Güzeli seçilen Hint oyuncu Nicole Faria'nın da bulunduğu Bir Baba Hindu filmi merak ediliyor. Semiyan Midyat'ın yazıp yönettiği komedi filmi Bir Baba Hindu ile ilgili merak edilenleri haberimizde paylaştık. İşte "Bir Baba Hindu filmi nerede çekildi? Bir Baba Hindu konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?" sorularının yanıtları...
BİR BABA HİNDU KONUSU NE?
Acımasız bir mafya babası olan Fadıl, günün birinde Hint yoga öğretmeni Gundhi'ye aşık olur. Gundhi, Fadıl'ın malikanesinde yoga eğitimi verirken birden kaçırılır. Fadıl bu durumun ardından en yakın arkadaşı Hulusi'yi de yanına alarak sevdiği kızın peşinden Hindistan'a gider. Gundhi'yi kurtarmak için Hindistan'a kadar gelen Fadıl'ın işi hiç kolay olmayacaktır.
BİR BABA HİNDU NEREDE ÇEKİLDİ?
Bir Baba Hindu filminin çekimleri Hindistan'ın Mumbai şehrinde gerçekleştirildi.
BİR BABA HİNDU OYUNCULARI KİM?
Sermiyan Midyat
Burak Satıbol
Nicole Faria
Şafak Sezer
Zeynep Kankonde
Hakan Akın
Füsun Demirel
Ayhan Taş
Osman Alkaş
Begüm Öner
Muhittin Korkmaz
Bülent Kayabaş