Sosyal medya 12 Kasım'dan beri Bir Başkadır'ı konuşuyor. Netflix'in 4. Türk dizisi Bir Başkadır gündemden düşmüyor. Bir Başkadır yönetmeni Berkun Oya kimdir? İşte herkesin yakından ilgilendiği Berkun Oya dizileri, filmler ve tiyatro oyunları...

BERKUN OYA KİMDİR?

Berkun Oya, 3 Mart 1977 yılında Bursa'da doğdu. Çerkes asıllı Türk tiyatro yazarı, tiyatro ve sinema yönetmeni olan Berkun Oya 43 yaşındadır. Ortaöğrenimi Koç Özel Lisesinde tamamladı. 1998 yılında, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Krek Tiyatro Topluluğunu kurdu. 2003 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosunun talebi üzerine, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Yaban adlı romanını oyunlaştırdı.

2002 yılında televizyon için hazırladığı ve TRT’de yayınlanan "Şapkadan Babam Çıktı" adlı drama dizisinin senaristlik ve yapımcılığını üstlendi. 2003 yılında CNN Türk kanalında Defakto ve 2005’te NTV kanalında yayınlanan Infoman adlı TV programlarını hazırladı, sundu ve yönetti.

2007 yılında vizyona girmiş olan "İyi Seneler Londra" başlıklı filmi yönetti. 44. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışma filmi olarak yer alan İyi Seneler Londra, The European Independent Film Festival ECU 2008 Film Festivali'nde açılış filmi olarak gösterildi. Sonrasında, Strasbourg International Film Festival'de 2008 yılında En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo kategorilerinde ödüle aday gösterildi ve Berkun Oya, En İyi Yönetmen ödülüne layık görüldü.

2008 Avrasya Uluslararası Film Festivali'nde jüri üyesi olarak görev aldı.

2010 yılında International Royal Court Residency programı dâhilinde The Royal Court Theatre’da tamamladığı Güzel Şeyler Bizim Tarafta tiyatro oyunu ile, 2011 yılında Heidelberg Stückemarkt Tiyatro Festivali'nde En İyi Yönetmen Ödülü'nü aldı.

BERKUN OYA DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Yönetmen

İyi Seneler Londra : Berkun Oya - 2007

Bir Başkadır (dizi) - 2020

Senaryo

Azizler (2020)

Analar Ve Anneler (dizi) Berkun Oya - 2015

İntikam (dizi) : Berkun Oya - 2013

Son (dizi) : Berkun Oya - 2012

Deliler / Rapor : Hakan Gürtop - 2007

İyi Seneler Londra : Berkun Oya - 2007

Şapkadan Babam Çıktı : Haluk Bener - 2003

Kör Talih : Taner İpek - 2001 - 2001

Masum (dizi) : Berkun Oya - 2017

Bir Başkadır (dizi) -2020

Oyuncu

Sahra (dizi) : Volkan Kocatürk - 2004 Hossein

Havada Bulut : Tarık Alpağut - 2002 - Dülger

Filler ve Çimen : Derviş Zaim - 2000 - Camoka

Baykuşların Saltanatı : Tülay Eratalay - 2000

Kurgu

İyi Seneler Londra : Berkun Oya - 2007

BERKUN OYA TİYATRO OYUNLARI

Berkun Oya Rol aldığı tiyatro oyunları

Yangın Duası : Berkun Oya - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2004

Adamlar : Berkun Oya - Krek Tiyatro Topluluğu - 2002

Op'la Zo'nun Dramı : Berkun Oya - Krek Tiyatro Topluluğu - 2001

Oyunun Oyunu : Michael Frayn - Kent Oyuncuları - 1999

Berkun Oya Yazdığı tiyatro oyunları

Babamın Cesetleri : Krek Tiyatro Topluluğu - 2012

Güzel Şeyler Bizim Tarafta : Krek Tiyatro Topluluğu - 2010

Hoop Gitti Kafa : Krek Tiyatro Topluluğu - 2010

Bomba (oyun) : Krek Tiyatro Topluluğu - 2009

Bayrak (oyun) : Krek Tiyatro Topluluğu - 2008

Yangın Duası : İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2004

Yaban (oyun) : "Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun aynı adlı romanı oyunlaştırma" İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2003

Adamlar : Krek Tiyatro Topluluğu - 2002

Op'la Zo'nun Dramı : Krek Tiyatro Topluluğu - 2001

Adam Yiyen Adamlar : Krek Tiyatro Topluluğu - 2001

Anne Bitti : Krek Tiyatro Topluluğu - 2001

Pasta ve Telaş : Krek Tiyatro Topluluğu - 2000

Eller Yukarı Bu Bir Oyundur : Krek Tiyatro Topluluğu - 1999

Berkun Oya Yönettiği tiyatro oyunları

Dünyada Karşılaşmış Gibi : Krek Tiyatro Topluluğu - 2019

Iska : Krek Tiyatro Topluluğu - 2013

Babamın Cesetleri : Krek Tiyatro Topluluğu - 2012

Güzel Şeyler Bizim Tarafta : Berkun Oya - Krek Tiyatro Topluluğu - 2010

Hoop Gitti Kafa : Berkun Oya - Krek Tiyatro Topluluğu - 2010

Bomba : Berkun Oya - Krek Tiyatro Topluluğu - 2009

Bayrak : Berkun Oya - Krek Tiyatro Topluluğu - 2008

Yangın Duası : Berkun Oya - İstanbul Devlet Tiyatrosu\İstanbul Kültür Sanat Vakfı - 2004

Adamlar : Berkun Oya - Krek Tiyatro Topluluğu - 2002

Op'la Zo'nun Dramı : Berkun Oya - Krek Tiyatro Topluluğu - 2001

Adam Yiyen Adamlar : Berkun Oya - Krek Tiyatro Topluluğu - 2001

Anne Bitti : Berkun Oya - Krek Tiyatro Topluluğu - 2001

Pasta ve Telaş : Berkun Oya - Krek Tiyatro Topluluğu - 2000

Eller Yukarı Bu Bir Oyundur : Berkun Oya - Krek Tiyatro Topluluğu - 1999