'Bir Cumhuriyet Şarkısı' sette
BKM yapımı 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' için sete çıkıldı
BKM’nin yapımcılığında ve Yağız Alp Akaydın’ın yönetmenliğinde, BKM yazı ekibinin yazdığı, 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' adlı sinema filminin seti başladı.
Filmde; Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet R. Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür ve Bensu Soral ve Okan Yalabık yer alıyor.
1930’lu yıllar Türkiye’sine ayna tutan, aylar süren mekân, kostüm saç ve makyaj çalışmalarının ardından çekimleri başlayan 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminin çekimlerinin 8 hafta sürmesi, gösterime ise 29 Ekim’de girmesi planlanıyor.