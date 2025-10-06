Habertürk
Habertürk
        Bir dayanışma hikâyesi: Alice's Mirrorland Adventure

        Bir dayanışma hikâyesi: Alice’s Mirrorland Adventure

        Ülkelerindeki savaş nedeniyle uzun süredir farklı şehirlerde üretimlerini sürdüren Elysium Pro Art'ın genç sanatçıları, 38 saatlik otobüs yolculuğunun ardından "Alice's Mirrorland Adventure" gösterisiyle 17-18 Ekim'de İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde seyirciyle buluşacak

        Giriş: 06.10.2025 - 15:21 Güncelleme: 06.10.2025 - 15:21
        Bir dayanışma hikâyesi: Alice's Mirrorland Adventure
        Ukrayna’nın çağdaş sahne sanatları alanında dikkatle takip edilen topluluklarından Elysium Pro Art topluluğu, akrobasi, modern dans ve illüzyonu sahne teknolojisinin en yeni olanaklarıyla buluşturduğu “Alice’s Mirrorland Adventure” gösterisiyle 17–18 Ekim’de Lütfi Kırdar’da sahne alıyor. Masalsı bir kurguyu LED ekranlar, 3D projeksiyonlar ve özel ışık-ses efektleriyle güçlendiren topluluk; Alice, Çılgın Şapkacı, Cheshire Kedisi ve Kalplerin Kraliçesi gibi unutulmaz karakterleri büyüleyici bir görsel dünyada yeniden hayat bulduruyor.

        Topluluğun gösteri kadar sahne arkasındaki yolculuğu da dikkat çekici. Ukrayna’nın önemli topluluklarından Elysium Pro Art’ın üyeleri, savaşın etkisiyle uzun süredir dünyanın farklı şehirlerinde yaşıyor ve üretimlerini sürdürüyor. Yaşları 18 ile 30 arasında değişen genç sanatçılardan bazıları, Cenevre, Paris gibi şehirlerden İstanbul’a gelirken başka bir ekip de Kiev’den yola çıkarak yaklaşık 38 saatlik otobüs yolculuğunun ardından “Alice’s Mirrorland Adventure” için İstanbul’da yeniden buluşacak ve aynı sahneyi paylaşacak.

        Topluluğun kurucusu ve sanat direktörü Maria Remneva, bu buluşmanın önemini şu sözlerle anlatıyor: “Bu buluşma sadece bir oyun değil, aynı zamanda bir dayanışma hikâyesi.” Remneva’nın liderliğinde sahneye taşınan “Alice’s Mirrorland Adventure”, yalnızca teknik anlamda değil, manevi açıdan da güçlü bir birlikteliğin ürünü.

        2012’de kurulan Elysium Pro Art, bugüne kadar 25’ten fazla büyük prodüksiyon sahneledi; Fransa’dan Suudi Arabistan’a 12 farklı ülkede turnelere çıktı. Monte Carlo Uluslararası Sirk Festivali’nde ödül alan “Flash of Splash” ikilisinden, Cirque du Soleil sahnesinde yer almış illüzyonistlere kadar pek çok uluslararası sanatçı kadroda yer alıyor. Guinness Rekoru sahibi denge sanatçısı Usenko Iryna ve dünya şampiyonu akrobatlardan oluşan “Aquamen” grubu da İstanbul sahnesinde seyirciyle buluşacak.

        Sirk ve çağdaş dansı birleştiren tarzıyla farklı kültürlerden seyircilere hitap eden Elysium Pro Art, bu kez İstanbul’a sanatın sınır tanımayan dilini getiriyor.

        “Alice’s Mirrorland Adventure”, 17–18 Ekim’de Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde izleyicilerine hem görsel bir şölen hem de umut dolu bir hikâye vaat ediyor; gösterinin biletlerine ise Türkiye’nin lider etkinlik platformu Biletinial üzerinden ulaşılabiliyor

