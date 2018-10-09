Bir Deli Rüzgar dizisi 5. yeni bölümüyle Cumartesi akşamı FOX TV'de izleyicileriyle buluşacak. FOX TV'de Cumartesi günü yayınlanacak olan Bir Deli Rüzgar dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Peki, Bir Deli Rüzgar dizisinin oyuncuları kimler? İşte Bir Deli Rüzgar dizisi oyuncuları ve 5. yeni bölüme dair detaylar...

BİR DELİ RÜZGAR 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BİR DELİ RÜZGAR 4. SON BÖLÜM ÖZETİ

Tunahan’ın Melike’yi korumak için Uğur’a kafa tutması, hayatlarına daha da fazla zorluk olarak yansır. Ancak zorlukların içinden sürpriz bir yardımcı ile çıkarlar. Gerçeğin ortaya çıkmasının ağırlığı ile sarsılan Gökçe’nin attığı hızlı adım, onu bambaşka belaların içine sokar. Gökçe’nin içine girdiği durum Tunahan ve Uğur’u tekrar karşı karşıya getirir.

Reşat, Sevim Soylu hamileliğini ifşa ettiği için Melike’yi cezalandıracakken, kimsenin beklemediği bir şey yapar. Sevim Soylu’nun ise bir planı vardır. Ancak kurduğu plan, sahneye sarhoş çıkması ile onu spotların altından alarak bambaşka bir yere taşıyacaktır. Sevim Soylu’dan boşalan mikrofonu eline alan Melike, sahne bitiminde alkışlar ve ışıklar altında gülümserken önemli bir yüzleşmeye hazırlandığının farkında değildir.

BİR DELİ RÜZGAR OYUNCULARI

Hatice Aslan (Melike Candan), Pınar Deniz (Gökçe Yücel), Berk Cankat (Uğur), Candan Almila Ada (Genç Melike Candan), Kanbolat Görkem Arslan (Reşat Batur), Ferit Kaya (Kemancı Ali), Erdem Kaynarca (Tunahan), Mustafa Uğurlu (Profesör Cenap Tunç), Taner Turan (Ahmet Batur), Fulden Akyürek (Sevim Soylu), Pelin Uluksar (Melis Rengin)

Senaryosunu Volkan Gürses'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği Bir Deli Rüzgar dizisi 5. yeni bölümü ile Cumartesi akşamı saat 20.00'da FOX TV'de ekranlarda olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ