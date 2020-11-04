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15 yılda yaklaşık 600 bin kişinin tiyatro salonlarında seyrettiği 'Bir Delinin Hatıra Defteri', 18 Kasım'da Fişekhane'ne 1500'üncü kez sahnelenecek. Tatbikat Sahnesi, Erdal Beşikçioğlu'nun te kişilik oyununu, aynı gün eş zamanlı olarak dijital platformda yayınlama kararı aldı.

Pandemi sürecinde artan endişeyle birlikte tiyatroya erişimde sıkıntı yaşanması üzerine oyunları dijital platformla buluşturmaya başladıklarını söyleyen Erdal Beşikçioğlu, "Tiyatro bir ihtiyaç ve bu ihtiyaca çözüm olacağı düşüncesiyle geçen ay 'Fahrenheit 451'in prömiyerini dijital platformda da yayınladık ve seyirciden büyük ilgi gördü. Olumlu dönüşler nedeniyle Tatbikat Sahnesi olarak dijital galaları devam ettirme kararı aldık. Seyirci sahip çıktığı sürece onları yeni eserlerle buluşturmayı sürdürmek istiyoruz" dedi.