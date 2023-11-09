Haberler Televizyon Bir Derdim Var oyuncuları kimler? Kanal D Bir Derdim Var dizisi konusu nedir, hikayesi gerçek mi?

Bir Derdim Var oyuncuları kimler? Kanal D Bir Derdim Var dizisi konusu Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Bir Derdim Var dizisi konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Başrollerini Birce Akalay ve Mert Fırat'ın paylaştığı Bir Derdim Var dizisi; ergenlikteki gençlerin hassas dünyasını mercek altına almakla kalmayıp, ailelerinin de sorunlarını konu alacak. Diziseverler için Bir Derdim Var dizisi oyuncu kadrosu ve konusunu derledik. İşte Kanal D'nin yeni dizisi Bir Derdim Var oyuncuları ile hikayesi... Habertürk Giriş: 09.11.2023 - 12:10 Güncelleme: 09.11.2023 - 12:10 facebook

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Bir Derdim Var dizisi 9 Kasım Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında ilk bölümüyle yayınlanıyor. Adını Türk Rock müziğinin önde gelen gruplarından Mor ve Ötesi’nin efsanevi şarkısından alan dizinin senaryosu ise Yekta Torun’a ait. Peki, Bir Derdim Var dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte, Bir Derdim Var oyuncu kadrosu ve konusu...

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BİR DERDİM VAR DİZİSİ KONUSU Tek bir sorunun arkasında gizlenmiş onlarca cevap. Doktor Nilüfer bir dedektif gibi Senem'in ve yaşadıklarının peşine düşüp bu sorunun cevaplarını ararken aslında altta yatan acı gerçeklerle yüzleştirir herkesi. Hiçbir şey göründüğü kadar basit değildir, özellikle de konu gençler olunca. Sıra dışı yöntemleriyle yardıma muhtaç gençlerin sorunlarını çözmek Nilüfer’in hayattaki tek amacıdır. Kendisini gençlere adayan doktor Nilüfer’in hayatı bir gecede bambaşka bir yola savrulur.