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Bir dönem Türkiye'de top koşturanlar, Avrupa'da takımlarını sırtladılar!

Bir dönem Süper Lig'de forma giyen ve kariyerlerine başka liglerde devam eden futbolcular hafta sonunda sergiledikleri performanslarla adlarından söz ettirdiler! Oğuzhan Özyakup, Enes Ünal, Vedat Muriç ve Merih Demiral gibi yıldızlar rakip fileleri havalandırdı

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  • Bir dönem Türkiye'de top koşturanlar, Avrupa'da takımlarını sırtladılar!

    Süper Lig'de forma giyip, Avrupa'ya transfer olan milli futbolcular ve yabancı oyuncular, bu hafta gösterdikleri performansla adlarından söz ettirdi!
  • Bir dönem Türkiye'de top koşturanlar, Avrupa'da takımlarını sırtladılar!

    İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'nın formasını giyen Merih Demiral, Cremonese'yi konuk ettikleri maçta takımının tek golünü atsa da bu gol galibiyet için yeterli olmadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

     
  • Bir dönem Türkiye'de top koşturanlar, Avrupa'da takımlarını sırtladılar!

    Sezon başında Hollanda takımı Fortuna Sittard'a transfer olan Oğuzhan Özyakup, yeni takımıyla ilk golünü Nec Nijmegen karşısında buldu. Ceza sahası dışından şık bir vuruşla ağları sarsan milli futbolcunun bu golü takımına yetmezken, müsabaka 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
  • Bir dönem Türkiye'de top koşturanlar, Avrupa'da takımlarını sırtladılar!

    Öte yandan Süper Lig'den Avrupa'ya transfer olan bazı yabancı futbolcular da bu hafta golle buluştu. Fenerbahçe'den Genk'e kiralanan Mbwana Samatta, takımının Royale Union Saint-Gilloise ile oynadığı müsabakanın son dakikasında kaydettiği golle takımına galibiyeti getirdi: 1-2.
  • Bir dönem Türkiye'de top koşturanlar, Avrupa'da takımlarını sırtladılar!

    Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan ancak İtalyan ekibinde tutunamayıp Mallorca'ya geçen Vedat Muriç de Real Madrid karşısında ağları sarstı. Takımının deplasmanda lidere 4-1 mağlup olduğu müsabakada Mallorca'nın tek golünü kaydeden Muriç , Real Madrid'e gol atan ilk Kosovalı futbolcu olmayı da başardı.

     
  • Bir dönem Türkiye'de top koşturanlar, Avrupa'da takımlarını sırtladılar!

    Sezon başında Galatasaray'dan Nantes'a kiralık olarak giden Mostafa Mohamed ise Nantes'taki etkili performansını sürdürüyor. Yeni takımında iyi bir performans gösteren Mısırlı futbolcu, takımının UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı ve 2-1'lik galibiyetle ayrıldığı Olympiacos karşılaşmasında kaydettiği golle Nantes adına 20 yılın ardından Avrupa kupalarında gol atan ilk futbolcu oldu.
  • Bir dönem Türkiye'de top koşturanlar, Avrupa'da takımlarını sırtladılar!

    La Liga Santander'in 5'inci hafta karşılaşmasında Getafe sahasında Real Sociedad'ı konuk etti. Milli futbolcu Enes Ünal'ın 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştığı maçta Getafe, rakibini 2-1 yendi. Geçtiğimiz sezon İspanya'da adından sık sık söz ettiren milli futbolcu, gollerine devam ediyor.
  • Bir dönem Türkiye'de top koşturanlar, Avrupa'da takımlarını sırtladılar!

    Maçın 14'üncü dakikada ev sahibi ekip, Mayoral'ın penaltı vuruşundan yararlanamazken, ilk yarının uzatma devrelerinde, 45+5'inci dakikada sahneye çıkan Enes Ünal'ın serbest vuruştan attığı muazzam golle Getafe ilk yarıyı üstün kapattı. 2'nci yarıya etkili başlayan Getafe, Enes Ünal'ın asistiyle farkı 2'ye çıkardı.
  • Bir dönem Türkiye'de top koşturanlar, Avrupa'da takımlarını sırtladılar!

    Real Sociedad 50'inci dakikada farkı 1'e indirse de ev sahibi ekip 2-1'lik skorla maçı kazanmayı bildi. Enes Ünal bu sezon çıktığı 5 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans gösterdi. Bu karşılaşmayla beraber Getafe puanını 4'e çıkardı, Real Sociedad ise 7 puanda kaldı.
  • Bir dönem Türkiye'de top koşturanlar, Avrupa'da takımlarını sırtladılar!

    Fransa Ligue 1 7'nci hafta karşılaşmasında Marsilya, evinde Lille ile mücadele etti. Cengiz Ünder, Marsilya formasıyla karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı. Ünder, Marsilya'nın 26'ncı dakikada attığı ilk golde Sanchez'e asist yapan futbolcu oldu. Marsilya'da skoru belirleyen gol ise Samuel Gigot'dan geldi.
  • Bir dönem Türkiye'de top koşturanlar, Avrupa'da takımlarını sırtladılar!

    Rakip takımın tek golünü de 12'nci dakikada Ismaily attı. Karşılaşmanın ardından Fransa basınında gündem olan milli futbolcu için şu sözler söylendi: "Cengiz Ünder ve Alexis Sanchez, Lille savunmasının hayatını zorlaştırdı." Milli futbolcu maçın adamı seçilirken, en yüksek maç puanını da elde etti.
  • Bir dönem Türkiye'de top koşturanlar, Avrupa'da takımlarını sırtladılar!

    Bu karşılaşmanın ardından Marsilya, Ligue 1'de 7 maç sonunda 19 puana yükseldi ve averaj farkıyla PSG'nin arkasında 2'nci sırada yer aldı.
  • Bir dönem Türkiye'de top koşturanlar, Avrupa'da takımlarını sırtladılar!

    İtalya Serie A'nın 6'ncı haftasında Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, sahasında konuk ettiği Cremonese ile 1-1 berabere kaldı. 90 dakika forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, 74'üncü dakikada attığı kafa golü ile skoru 1-0 getirdi.
  • Bir dönem Türkiye'de top koşturanlar, Avrupa'da takımlarını sırtladılar!

     Bu golden 4 dakika sonra ise konuk takımdan Emanuele Valeri skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.
  • Bir dönem Türkiye'de top koşturanlar, Avrupa'da takımlarını sırtladılar!

    Hollanda Eredivisie'nin 6'ncı haftasında Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un formasını giydiği Fortuna Sittard, deplasmanda Nec Nijmegen ile 1-1 berabere kaldı. Fortuna Sittard, 62'nci dakikada karşılaşmaya giren giren milli futbolcu Oğuzhan Özyakup'un 71'nci dakikada attığı muhteşem gol ile deplasmanda 1-0 öne geçti.
  • Bir dönem Türkiye'de top koşturanlar, Avrupa'da takımlarını sırtladılar!

    Ev sahibi, son dakikalarda Pedro Marques'in golüyle skoru 1-1 yaptı, karşılasma bu sonuçla tamamlandı. Fortuna Sittiard'ta eski milli futbolcu kaptan Burak Yılmaz, ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika boyunca sahada kaldı. Diğer yandan Doğan Erdogan ise 89'uncu dakikada yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı görerek oyundan atıldı. Bu sonuçla beraber Fortuna Sittard ligdeki ilk puanını aldı.
  • Bir dönem Türkiye'de top koşturanlar, Avrupa'da takımlarını sırtladılar!

    Belçika Pro Lig'in 8'inci haftasında Genk, deplasmanda Royale Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'den kiralık olarak gelen Mbwana Samatta maçın uzatma dakikalarında bulduğu gol ile Genk'e hayat öpücüğü verdi. Genk, Royale Union Saint-Gilloise 2-1 mağlup etmeyi başardı. Samatta bu sezon Genk formasıyla çıktığı 4 maçta 1 gol kaydetti.
  • Bir dönem Türkiye'de top koşturanlar, Avrupa'da takımlarını sırtladılar!

    VEDAT MURİÇ TARİHE GEÇTİ

    LaLiga Santander'in 5'inci haftasında deplasmanda Real Madrid ile karşılaşan Mallorca, rakibine 4-1 mağlup oldu. Mallorca'nın tek golü 35'inci dakikada Fenerbahçenin eski futbolcusu Vedat Muriç'ten geldi. 
  • Bir dönem Türkiye'de top koşturanlar, Avrupa'da takımlarını sırtladılar!

    Vedat Muriç kaydettiği bu gol ile birlikte Real Madrid ağlarını sarsan ilk Kosovalı futbolcu oldu. Vedat Muriç ayrıca Mallorca formasıyla 22 maçta 5 kafa golü kaydederek La Liga'ya geldiği günden bu yana en fazla kafa golü atan futbolcu oldu.
  • Bir dönem Türkiye'de top koşturanlar, Avrupa'da takımlarını sırtladılar!

    Nantes'ın Galatasaray'dan kiraladığı Mostafa Mohamed, yeni takımıyla sergilediği performans ile göz kamaştırmaya devam ediyor. Nantes'ın Olympiacos'u 2-1 mağlup ettiği UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında attığı gol ile 20 yıl sonra takımının Avrupa'daki ilk golünü kaydeden Mohamed, adını kulüp tarihine yazdırmış oldu. Nantes formasıyla 9 maça çıkan 24 yaşındaki Mısırlı futbolcu, bu süreçte 3 gol ve 1 asistlik performansa imza attı.
  • Bir dönem Türkiye'de top koşturanlar, Avrupa'da takımlarını sırtladılar!

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