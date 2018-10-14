Piyasalar
Para
Haberler > Ekonomi > Para

Doların bu haftaki seyri ne olacak?

12 Ekim'deki Brunson davasıyla piyasalar için kritik bir eşik daha aşıldı. Türkiye, ABD arasındaki ilişkilerin gerilmesine yol açmasından dolayı yaşanan kur şokunda önemli bir rol oynayan Rahip Brunson davasının sonuçlanması pozitif gelişmelerin son halkası oldu. Habertürk yazarı Abdurrahman Yıldırım bundan sonraki kritik eşiği yazdı

14.10.2018 - 12:04 | Güncelleme:  

Türkiye ekonomisi ağustos ayında yediği kur, faiz ve enflasyon şokunun ardından eylül ve ekimde telafi edici adımlar atıyor.

Yüklüce faiz artırımı, Yeni Ekonomi Programı’nın açıklanması, şirket kredilerinin yeniden yapılandırılması, 1 Ağustos sonrası alınan ticari kredilerin faizlerinin yüzde 10 düşürülmesi izledi.

-Türkiye, ABD arasındaki ilişkilerin gerilmesine yol açmasından dolayı yaşanan kur şokunda önemli bir rol oynayan Rahip Brunson davasının sonuçlanması pozitif gelişmelerin son halkası oldu. Davanın sonuçlanması ilişkilerdeki gerginliği azaltacak bir gelişme.

-Gerginliğin azalmaya devam etmesi de, 4 Kasım’da İran yaptırımlarında Türkiye’ye ne ölçüde muafiyet tanınacağına bağlı olacak. Bundan sonraki kritik eşik 4 Kasım olarak ortaya çıkıyor.

-İki ülke arasındaki ilişkilerin tamamen normalleşme ise Türkiye ve ABD’nin Ortadoğu’daki siyasi ve askeri çıkarlarının uyumlaştırılmasına bağlı. Bu da şimdilik Türkiye açısından mümkün değil.

-Denilebilecek tek şey gerginliği akut hale getiren neden ortadan kaldırıldı. Bu da Türkiye için pozitif bir gelişme.

-Bunun etkisini de geçen hafta tüm finansal piyasalarda gördük.

Gelişen borsalar yüzde 3 düşerken Türkiye borsası yüzde 1.9 arttı.

-Gelişen ülke paralarının dolara karşı değeri yüzde 0.8 artarken TL’nin değer artışı yüzde 4.4’ü buldu. Dolar 5.87’ye indi.

-Volatilite endeksi VIX geçen hafta boyunca yüzde 43 artarak 21.31’e çıkarken, Türkiye’nin riskini gösteren 5 yıllık CDS yüzde 5.4 azaldı. Türkiye piyasalarının tansiyonunun ve riskinin düştüğünün net bir ifadesi.

-Piyasaların kısa vadede beklentisi karşılandı. Sonuçları da alındı. Bundan sonra dikkatler 4 Kasım’da İran yaptırımları ile 6 Kasım’da ABD ara dönem seçimlerinde olacak.

 

Abdurrahman Yıldırım'ın köşe yazısının tamamına ulaşmak için tıklayınız

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 2
  • Misafir 11 dakika önce
    peki bu milletin yargiya bakisini kim pozitife cevirecek.
  • Misafir 14 dakika önce
    Daha iyi olacağız inşallah
Kalan karakter : 2000
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER