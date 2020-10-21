Bir felaket haberi de Bursa'dan geldi! 0:00 / 0:00

DHA

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde derede binlerce balık telef oldu. Balık ölümlerinin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

ETRAFA KÖTÜ KOKU YAYILDI

Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Çeltikçi-Çardakköy mahalleleri arasından geçen derede, balık ölümleri yaşandı. Su yüzeyine çıkan ölü balıklar, kokuya neden olurken, vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi.

Belediye ve İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, dere suyundan ve balıklardan örnek aldı. Olayla ilgili inceleme sürerken, kokuya neden olan ölü balıkların toplanarak, gömüleceği belirtildi.

'BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİK'

Derede yaşanan balık ölümleri, bölge halkında tedirginliğe neden oldu. Derenin, oturduğu mahalleden geçtiğini, daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadıklarını söyleyen Eren Bora (25),"Fabrika atıklarından olduğunu düşünüyoruz. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Yıllardan beri biz hep geliyoruz. İlk defa böyle bir şey gördük. Derenin ucu Yenişehir'e kadar gidiyor ama biz hayatımızda böyle bir şey görmedik. 10 senedir buralara avlanmak için geliyoruz. Kokusu da var. Bunun yakın bir zamanda temizlenmesi gerekiyor. Fabrikaların önüne geçilmesi gerekiyor" dedi.