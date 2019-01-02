Kahreden fotoğraf...

Merkeze bağlı İnağzı Mahallesi’nde yaşayan Bestenur ve Ediz Deniz çifti 4 yıl önce dünyaevine girdi. 6 aylık hamile olan Bestenur Deniz, 31 Aralık 2018 günü evinde rahatsızlandı.



İHA'nın haberine göre, ailesi tarafından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama Merkezi’ne kaldırılan anne ameliyata alındı. Üçüz bebekler ameliyatla dünyaya geldi. Ancak üçüz bebekler hayata bir gün tutunabildi. Bir kız çocukları da bulunan çift, üçüz bebeklerinin acısı nedeniyle yeni yıla gözyaşı dökerek girdi.



Türk Bayraklı tabuta konulan üçüz bebek İnağzı Mahallesi’nde toprağa verildi. Gözüyaşlı baba Ediz Deniz taziyeleri kabul etti.





GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ