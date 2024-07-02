Bir haftalık üvey dedesini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!

Nevşehir'de olay, dün saat 06.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Emir Y. (18), babaannesi A.Y. ile dini nikahla 1 haftadır birlikte yaşayan Necmettin Eşsiz (74) ile tartıştı.

ÜVEY DEDESİ KURTARILAMADI

Eşsiz ve A.Y., ihbarla adrese sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Necmettin Eşsiz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Babaanne A.Y.'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

"BANA TERS KONUŞTU"

Şüpheli Emir Y., polis merkezine gidip teslim olurken, olayla ilgisi olduğu değerlendirilen A.Y., M.Y. ve M.Y. gözaltına alındı. Olayın bir anda geliştiğini söyleyen Emir Y., "Babaannemle birlikte yaşayan Necmettin Eşsiz ile tartışmaya başladım. Planlanmış bir şey değildi. Bana karşı ters konuştu.

"PİŞMANIM" DEDİ

Kendimi kaybettim. Böyle olmasını ben de istemezdim. Olay bir anda gelişti. Ne yaptığımın farkında bile değilim. Pişmanım" dedi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.