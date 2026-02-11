Canlı
        'Bir Hikâye Bir Türkü' ENKA Sanat'ta

        'Bir Hikâye Bir Türkü' ENKA Sanat'ta

        ENKA Sanat'ın, yazar Yekta Kopan ile müzisyen Coşkun Karademir'i aynı sahnede buluşturan etkinliği 'Bir Hikâye Bir Türkü' 17 Şubat Salı akşamı ENKA Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2026 - 00:16 Güncelleme: 11.02.2026 - 00:16
        'Bir Hikâye Bir Türkü' ENKA Sanat'ta
        ENKA Sanat yeni sezonu, kalbe dokunan çok özel bir buluşmanın prömiyeriyle açıyor: “Bir Hikâye Bir Türkü”. 17 Şubat Salı akşamı ENKA Oditoryumu’nda gerçekleşecek bu söyleşi-konserde, hayatını sanata ve edebiyata adamış yazar Yekta Kopan ile Anadolu’nun sazını ve sözünü dünya sahnelerine taşıyan müzisyen Coşkun Karademir aynı sahnede bir araya gelecek.

        Özlem Belkıs’ın kaleme aldığı “Bir Hikâye Bir Türkü”, türkülerin, deyişlerin ve ezgilerin izini sürerken, sanatı, edebiyatı ve müziği aynı potada buluşturarak izleyiciyi samimi bir yolculuğa davet ediyor. Sahne ile seyirci arasındaki sınırları kaldırmayı, birlikte söylemeyi ve birlikte hatırlamayı amaçlayan bu özel projede dostluk, umut, hasret, aşk, ayrılık ve kahramanlık gibi evrensel temalar; kimi zaman hüzünle, kimi zaman tebessümle, kimi zaman da kahkahayla dile gelecek. Gecede ikiliye, perküsyonda Burak Çakır, akustik basta Alper Uğurlar, gitarda Şeyhmus Fidan, dudukta Cem Killik, kemanede Hüseyin Yalçın ve vokalde Esma Kaya eşlik edecek.

        Etkinliğin biletleri, Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nden temin edilebilir.

        #Enka Sanat
        #Yekta Kopan
        #Coşkun Karademir
