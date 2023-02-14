Bir insan ne kadar süre aç ve susuz kalabilir?

BİR İNSAN SU İÇMEDEN KAÇ GÜN YAŞAYABİLİR?

Susuzluğa dayanma süresini uzatan ya da kısaltan birinci etken, kişinin bulunduğu ortamdır. Bir diğer etkileyen unsur ise kişinin vücudunu ne kadar hareket ettirdiğidir. Eğer kişi, sıcaklığın düşük olduğu bir ortamda ve az hareket eder haldeyse susuzluğa 1 haftaya kadar dayanabilir. Uzmanlar tarafından susuzluğa dayanma süresi 5-6 gün olarak belirtiliyor.