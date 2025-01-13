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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bir işçi AVM'nin tavanından düştü | Son dakika haberleri

        Bir işçi AVM'nin tavanından düştü

        Ankara'da 50 yaşındaki işçi, bir AVM'nin havalandırma borularının bulunduğu tavan arasında çalışırken düşerek yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 22:16 Güncelleme: 13.01.2025 - 22:16
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        Bir işçi AVM'nin tavanından düştü
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        Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir AVM'nin havalandırma borularının bulunduğu tavan arasında çalışan S.P. (50), metrelerce yükseklikten yürüyen merdivenin üzerine düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan S.P. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Olay, saat 17.00 sıralarında Çankaya ilçesi Or-An Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, AVM'nin havalandırma borularının olduğu tavan arasında çalışan S.P., bastığı zeminin çökmesiyle metrelerce yükseklikten yürüyen merdivenlerin üzerine düştü.

        İhbar üzerine AVM'ye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. S.P., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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