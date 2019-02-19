Galatasaray'ın Yuto Nagatomo ve Beşiktaş'ın ise Shinji Kagawa transferlerinin ardından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Japon basınında çıkan haberlere göre; Fenerbahçe'nin hedefinde Shinji Okazaki olduğu iddia edildi. Japon santrforun bu sezon sonu Leicester ile sözleşmesi bitiyor.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın düzenlediği basın toplantısında; Kyodo News Plus muhabiri, ülkesi basınında Fenerbahçe'nin Shinji Okazaki ile ilgilendiği yönünde haberler çıktığını söyledi.

32 yaşındaki oyuncunun adı devre arası transfer döneminde de Fenerbahçe ile anılmıştı. Çıkan haberlerde Okazaki & Slimani takası gündeme gelmişti.