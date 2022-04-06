Bir kadın daha katledildi!

Bir kadın daha koca kurbanı! 0:00 / 0:00

AA

Adana’da bir evdeki kavga ihbarına giden polis, Şürkiye Sevinç'in cansız bedeni ile karşılaştı. Boşanma aşamasındaki eşini öldüren Ömer Sevinç ise yaralı halde bulundu.

Merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde bir evde bıçaklı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Apartmana ulaşan ekipler, 3. kattaki dairenin kapısını açan olmayınca olay yerine CANKUR ekipleri sevk edildi.

Kapının açılmasının ardından eve giren ekipler, Ömer Sevinç'i yaralı, Şükriye Sevinç'i ise ölmüş halde buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ömer Sevinç, görevlilerce ambulansa taşındı. Bu sırada ölen Şükriye Sevinç'in bir yakını Ömer Sevinç'e tepki gösterdi.

EŞİNİ ÖLDÜRÜP, KENDİNE ZARAR VERMİŞ

Boğazından yaralı olduğu tespit edilen Ömer Sevinç, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre, Ömer Sevinç'in Şükriye Sevinç ile boşanma aşamasında olduğu ve çıkan tartışmanın ardından kadını öldürdükten sonra kendisine zarar verdiği belirlendi.

Şükriye Sevinç'in cenazesinin yapılan incelemelerin ardından yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı belirtildi.