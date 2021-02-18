SON DAKİKA! Bir kadın cinayeti daha! Gaziantep'te yaşandı - HABERLER

Bu evde bir kadın daha öldürüldü! Bitmiyor! 0:00 / 0:00

İHA

Gaziantep'te, sabah erken saatlerde Beydilli Mahallesi 36 numaralı sokakta bulunan bir evde, iddiaya göre, beş çocuk sahibi yabancı uyruklu karı koca Ali H. (38) ile Nur Cemil H. (36) sabah erken saatlerde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

BIÇAĞI GÖĞSÜNE SAPLADI

Kavga sırasında eline bıçak alan Ali H., eşi Nur Cemil H.'yi göğüs bölgesinden bıçakladı. Nur Cemil H., aldığı bıçak yarasıyla ağır yaralandı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İHA'da yer alan habere göre sesleri duyan çevredeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nur Cemil H.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

EŞİNİ ÖLDÜRÜP KAÇTI

Hayatını kaybeden beş çocuk annesi kadının cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, eşini öldürdüğü iddia edilen yabancı uyruklu koca Ali H. ise olay sonrası kaçtı.

POLİS KAÇAN KOCAYI ARIYOR

Kaçan zanlıyı yakalamak için polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma sürüyor. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.