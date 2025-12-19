Bir kaplumbağa kafasını tamamen kabuğunun içine sokabilir mi? Kaplumbağalar hakkında 10 ilginç gerçek!

1. KAPLUMBAĞALAR DİNOZORLARDAN DAHA ESKİ

Kaplumbağalar, yeryüzündeki en eski sürüngen gruplarından biri olarak kabul ediliyor. Fosil kayıtları, bu canlıların yaklaşık 200–300 milyon yıldır varlığını sürdürdüğünü gösteriyor. Bu da onları dinozorlarla aynı dönemde yaşayan ender türlerden biri haline getiriyor.