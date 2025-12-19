Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Bir kaplumbağa kafasını tamamen kabuğunun içine sokabilir mi? Kaplumbağalar hakkında 10 ilginç gerçek!

        Bir kaplumbağa kafasını tamamen kabuğunun içine sokabilir mi? Kaplumbağalar hakkında 10 ilginç gerçek!

        Yavaş hareket etmeleri sizi yanıltmasın. Kaplumbağalar, milyonlarca yıldır dünyada varlığını sürdüren en dayanıklı canlılardan biri. Beslenme alışkanlıklarından kabuklarının evrimine kadar bu ilginç canlılara dair şaşırtıcı gerçekleri sizin için derledik. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2025 - 14:24 Güncelleme: 19.12.2025 - 14:24
        1

        Başını kabuğunun içine çekebilen kaplumbağalar gerçekten var mı? Deniz ve kara kaplumbağaları arasındaki farklar sandığınızdan çok daha fazla. Bilimsel araştırmalar ışığında kaplumbağaların bilinmeyen yönlerini bir araya getirdik!

        2

        1. KAPLUMBAĞALAR DİNOZORLARDAN DAHA ESKİ

        Kaplumbağalar, yeryüzündeki en eski sürüngen gruplarından biri olarak kabul ediliyor. Fosil kayıtları, bu canlıların yaklaşık 200–300 milyon yıldır varlığını sürdürdüğünü gösteriyor. Bu da onları dinozorlarla aynı dönemde yaşayan ender türlerden biri haline getiriyor.

        3

        2. HER KAPLUMBAĞA BAŞINI KABUĞUNA SOKAMAZ

        Toplumda yaygın bir inanışın aksine, tüm kaplumbağalar başlarını kabuklarının içine çekemez. Bu özellik yalnızca kara kaplumbağalarında görülürken, deniz kaplumbağaları anatomik yapıları nedeniyle bunu yapamaz.

        4

        3. YEŞİL KAPLUMBAĞALAR ADINI KABUĞUNDAN ALMAZ

        Yeşil deniz kaplumbağalarının adı, kabuk renginden değil beslenme alışkanlıklarından gelir. Yosun ve deniz çayırlarıyla beslenen bu türün vücut yağı ve kıkırdak dokuları zamanla yeşilimsi bir renk alır.

        5

        4. BİR YUVADA 100’DEN FAZLA YUMURTA OLABİLİR

        Deniz kaplumbağaları yumurtalarını kumda açtıkları yuvalara bırakır. Tek bir yuvada genellikle 100 ila 125 arasında yumurta bulunur ve dişiler bir üreme sezonunda birden fazla yuva yapabilir.

        6

        5. YAVRULARIN CİNSİYETİNİ KUMUN SICAKLIĞI BELİRLER

        Kaplumbağalarda cinsiyet, genetikten çok çevresel faktörlere bağlıdır. Daha serin kumda gelişen yumurtalardan erkek, daha sıcak kumda gelişenlerden ise dişi yavrular çıkar.

        7

        6. SADECE BİR TÜR GÜNDÜZ YUVALAMA YAPAR

        Çoğu deniz kaplumbağası geceleri yumurta bırakırken, Kemp’s ridley türü bu davranışı gündüz gerçekleştiren tek deniz kaplumbağası olarak bilinir.

        8

        7. KAPLUMBAĞA KABUĞU İSKELETİN BİR PARÇASIDIR

        Kaplumbağa kabuğu, sanılanın aksine çıkarılabilir bir yapı değildir. Kabuk, omurga ve kaburgalar dahil olmak üzere 50’den fazla kemikten oluşur ve kaplumbağanın iskeletinin bir parçasıdır.

        9

        8. KABUK İLK BAŞTA SAVUNMA İÇİN GELİŞMEDİ

        Bilimsel araştırmalar, kabuğun başlangıçta savunma değil; kazma, denge sağlama ve yüzme gibi işlevler için evrimleştiğini ortaya koyuyor. Koruyucu işlev daha sonraki dönemlerde önem kazandı.

        10

        9. KAPLUMBAĞALAR SAATLERCE SU ALTINDA KALABİLİR

        Hava soluyan canlılar olmalarına rağmen kaplumbağalar, doğal koşullarda saatlerce su altında kalabilir. Hatta bazı türler su altında uyuyabilir.

        11

        10. MİLYONLARCA YILDIR YOK OLMADILAR AMA ŞİMDİ TEHLİKE ALTINDALAR

        Kaplumbağalar, üç büyük kitlesel yok oluşu atlatmayı başardı. Ancak günümüzde habitat kaybı, kirlilik ve insan faaliyetleri nedeniyle birçok tür yok olma riskiyle karşı karşıya.

        Kaynak: Live Science, National Geographic Kids, Fisheries

