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Haberler Gündem 3. Sayfa
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Bir kişi öldü! İki kişi yaralı! Tacikistanlı çete İstanbul'da çatıştı!

Tacikistan'tan gelen iş adamlarını tehdit ederek para aldıkları iddia edilen şebeke üyeleri, son işlerinde birbirlerine düşüp sokak ortasında silahlı çatışmaya girdi. Çatışmada 26 yaşındaki Bahodur Barotov ölürken 2 kişi ise yaralandı. 12 kişinin gözaltına alındığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Bir kişi öldü! İki kişi yaralı! Tacikistanlı çete İstanbul'da çatıştı!
Bir kişi öldü! İki kişi yaralı! Tacikistanlı çete İstanbul'da çatıştı!
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DHA

İstanbul Fatih, Aksaray Mesih Paşa Mahallesi'nde 5 Aralık'ta meydana gelen olayda, geceyarısı iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Dakikalarca süren kavgada Bahodur Barotov tabancayla vurularak öldürüldü. Kavgada Shams A. (30) ve Shahromjon G. (24) ise yaralandı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

DHA'da yer alan habere göre Cinayet Büro Amirliği güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, iki gruba ayrılan şüphelilerin birbirlerine silah göstererek tehditler savurdukları, ardından koşarak gelen bir kişinin ateş etmeye başladığı tespit edildi.

ŞEBEKENİN TACİKİSTANLI OLDUĞU SAPTANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları soruşturmada çatışan şüphelilerin Tacikistanlı bir şebeke olduğunu belirledi.

TARTIŞMANIN ARDINDAN ÇATIŞTILAR

Şebekenin, Tacikistan'dan gelen iş insanlarını "Burada bizim iznimiz olmadan iş yapamazsınız" diyerek tehdit ederek para aldıkları tespit edildi. Son işlerinde bir iş adamından para alınmasına "O benim arkadaşım ondan para almayalım" diye karşı çıkan bir şebeke üyesi nedeniyle aralarında anlaşmazlık çıktığı öğrenildi. Olay gecesi bu konuyu konuşmak için bir araya gelen şüphelilerin tartışmanın ardından çatıştığı anlaşıldı.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis olayda silah kullandığı ve cinayeti işlediği belirlenen Shahron A.'nın (35) da aralarında bulunduğu Tacikistan uyruklu 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin poliste yapılan sorgularında kavganın bir alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiğini söyledikleri öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler, çevik kuvvet polislerinin eşliğinde adliyeye sevk edildiler.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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