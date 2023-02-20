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Bir Küçük Gün Işığı bu akşam dönüyor mu? Açıklandı

ATV'nin kısa sürede büyük ilgi gören dizilerinden biri olmayı başaran Bir Küçük Gün Işığı'nın yeni bölümü, bir kez daha gümdem olmuş durumda. Başrollerini Berk Oktay ve Seray Kaya'nın paylaştığı dizinin bu akşam olup olmadığı ve ne zaman yayınlanacağına dair ayrıntıları bir araya getirdik1

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  • Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı, yok mu ve neden yok? 20 Şubat ATV yayın akışı! Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bugün var mı?

    Yeni yılın en dikkat çeken dizilerinden biri olan ve Pazartesi günleri yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, geçtiğimiz son iki hafta yayınlanmamıştı. Dizinin takipçileri için Bir Küçük Gün Işığı'nın bu akşam olup olmadığına dair bilgileri derledik!
  • Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı, yok mu ve neden yok? 20 Şubat ATV yayın akışı! Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bugün var mı?

    BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

    ATV'nin yeni dizilerinden Bir Küçük Gün Işığı, 6 Şubat 2023 Pazartesi Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve yurdumuzun dört bir yanında derin bir üzüntüye yol açan deprem nedeniyle yayınlanmayacak.

    Bir Küçük Gün Işığı dizisinin 27 Şubat Pazartesi ekranlara gelmesi bekleniyor. 
  • Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı, yok mu ve neden yok? 20 Şubat ATV yayın akışı! Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bugün var mı?

    ATV YAYIN AKIŞI 20 ŞUBAT 2023

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Yerli Dizi Tekrar

    16:00 Esra Erol’da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Bir Küçük Gün Işığı (Tekrar)
  • Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı, yok mu ve neden yok? 20 Şubat ATV yayın akışı! Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bugün var mı?

    BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Elif ve Fırat tam zamanında konağa yetişirler. Ümran, Cemil'i öldürmeyi denemiş ancak Cemil hayata sımsıkı tutunmuştur. Cemil uyanıp iyileşmeye başlar. Elif, Ümran'la yüzleşir fakat Ümran itiraf ettiği her şeyi inkâr eder. Elif, Cemil'le konuşup gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışır ama Cemil de Ümran'dan taraf olur.

    Elif, Ayaz Ailesi'nin Fırat'tan bir şey sakladığını iddia ettikçe Fırat ondan uzaklaşır. Fırat, Elif'le tartışmamak için bir süre çiftlikte kalmaya karar verir. Elif, Fırat'a fazla yüklendiğini anlar, çiftliğe gidip aşkına sahip çıkmak ister ancak Fırat'ın yanında başka bir kadın vardır.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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