BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Elif ve Fırat tam zamanında konağa yetişirler. Ümran, Cemil'i öldürmeyi denemiş ancak Cemil hayata sımsıkı tutunmuştur. Cemil uyanıp iyileşmeye başlar. Elif, Ümran'la yüzleşir fakat Ümran itiraf ettiği her şeyi inkâr eder. Elif, Cemil'le konuşup gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışır ama Cemil de Ümran'dan taraf olur.



Elif, Ayaz Ailesi'nin Fırat'tan bir şey sakladığını iddia ettikçe Fırat ondan uzaklaşır. Fırat, Elif'le tartışmamak için bir süre çiftlikte kalmaya karar verir. Elif, Fırat'a fazla yüklendiğini anlar, çiftliğe gidip aşkına sahip çıkmak ister ancak Fırat'ın yanında başka bir kadın vardır.