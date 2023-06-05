Bir Küçük Gün Işığı final iddiaları bir süredir gündemdeydi. Geçtiğimiz sonbaharda yayın hayatına başlayan dizi bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Yayın akışında final bölümü yazması sebebiyle gözler "Bir Küçük Gün Işığı bitiyor mu, neden final yapıyor?" sorusuna çevrildi. İşte konuya ilişkin güncel bilgiler...