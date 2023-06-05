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Bir Küçük Gün Işığı final mi yapıyor, bitiyor mu? Bir Küçük Gün Işığı neden final yapıyor?

Bir Küçük Gün Işığı dizisi her hafta pazartesi akşamı ATV'de ekranlara geliyor. Başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın paylaştığı dizinini izleyicileri "Bir Küçük Gün Işığı final mi yapıyor, neden bitiyor?" sorularına yanıt arıyorlar. İşte Bir Küçük Gün Işığı dizisinin akıbetine ilişkin detaylar...

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  • Bir Küçük Gün Işığı final mi yapıyor, bitiyor mu? Bir Küçük Gün Işığı neden final yapıyor?

    Bir Küçük Gün Işığı final iddiaları bir süredir gündemdeydi. Geçtiğimiz sonbaharda yayın hayatına başlayan dizi bu akşam yeni bölümüyle  ekranlara gelecek. Yayın akışında final bölümü yazması sebebiyle gözler "Bir Küçük Gün Işığı bitiyor mu, neden final yapıyor?" sorusuna çevrildi. İşte konuya ilişkin güncel bilgiler...
  • Bir Küçük Gün Işığı final mi yapıyor, bitiyor mu? Bir Küçük Gün Işığı neden final yapıyor?

    BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI BİTİYOR MU, FİNAL Mİ YAPIYOR?

    ATV'de yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı dizisi bu akşam ekranlara gelecek 36. bölümü ile final yapıyor. 
  • Bir Küçük Gün Işığı final mi yapıyor, bitiyor mu? Bir Küçük Gün Işığı neden final yapıyor?

    BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI NEDEN FİNAL YAPIYOR?

    Konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmamakla beraber; Bir Küçük Gün Işığı dizisinin hikayesinin bittiği ve reytinglerde yaşanan durgunluk ve düşüş nedeniyle final yaptığı tahmin ediliyor. 
  • Bir Küçük Gün Işığı final mi yapıyor, bitiyor mu? Bir Küçük Gün Işığı neden final yapıyor?

    BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

    Sude bebeğini düşürür ama Fırat'a bundan bahsetmez. Sude, Elif'in evden ayrılmasına kafayı takar ancak Elif, Güneş olmadan konaktan ayrılmaz. Sude mecburen Elif ve Fırat'ın boşanma gününü beklemeye başlar.
  • Bir Küçük Gün Işığı final mi yapıyor, bitiyor mu? Bir Küçük Gün Işığı neden final yapıyor?

    Fırat boşanmalarına rağmen Elif'e hala aşkla bakıyordur. Fulya ve Alper'in düğününde bir araya gelirler. Sude, Fırat ve Elif'i son danslarını ederken görür ve ne yaparsa yapsın ikisini ayıramayacağını anlar. 
  • Bir Küçük Gün Işığı final mi yapıyor, bitiyor mu? Bir Küçük Gün Işığı neden final yapıyor?

    Elif, Sude'nin bebeğiyle ilgili şüphelenmeye başlar. Dila'nın psikolojisi iyice bozulur, çarptığı bakıcıyı öldürmeye yeltenir. Sude'nin hamile olmadığının ortaya çıkması an meselesiyken Sude bir karar verir. Peki, Fırat Elif'e kavuşabilecek midir?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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