        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Bir müzenin öyküsü: 'İstiklal, 144'

        Bir müzenin öyküsü: 'İstiklal, 144'

        Tarihi Baudouy (Bodvi) Apartmanı'nın Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'ne dönüşüm öyküsünü anlatan "İstiklal, 144" belgeseli 18 Mayıs'ta beIN İz'de ilk kez yayınlandıktan sonra, 22 Mayıs'ta ise İş Sanat'ın Youtube kanalında izleyiciyle buluşacak...

        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 11:12 Güncelleme:
        Cumhuriyetimizin 100. yılına kalıcı bir armağan olarak, 29 Ekim 2023’te kapılarını açanTürkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin öyküsü, Müzeler Haftası kutlamaları kapsamında, “İstiklal, 144” belgeseliyle televizyon ekranına taşınıyor. Asırlık bir yapının hafızasından günümüzün modern müze kimliğine uzanan bu yolculuğu, ilk gösterimiyle 18 Mayıs Pazartesi 19.50’de beIN İZ ekranında!

        Tarihe Tanıklık Eden Bir Yapı

        Beyoğlu’nun kalbinde, İstiklal Caddesi No: 144 adresindeki tarihi Baudouy (Bodvi) Apartmanı, 1900’lerin başından bu yana pek çok hikâyeye tanıklık etti. 1953-2016 yılları arasında İş Bankası Beyoğlu Şubesi olarak hizmet veren görkemli yapı, dört yıl süren titiz bir restorasyon ve renovasyon sürecinin ardından şehrin en önemli sanat duraklarından biri olarak yeniden hayat buldu.

        “İstiklal, 144” belgeseli, bir binanın sadece fiziksel olarak değil, kültürel bir sembol olarak da ülkemizin kültür sanat yaşamına nasıl kazandırıldığını ilk ağızdan aktarıyor. Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, Genel Müdür Hakan Aran, Genel Müdür Yardımcısı Suat E. Sözen ve İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten; müzenin kuruluşuna dair tarihi tanıklıkları ile süreci aktarırken, Türkiye İş Bankası’nın toplumsal katkı vizyonunu ve kültür sanata bakışını detaylandırıyorlar.

        Projenin mimari, küratöryel ve teknik süreçlerine yön veren uzman isimler de yapımda yer alıyor: Kurucu Küratör Prof. Dr. Gül İrepoğlu, Mimar Ertuğ Uçar, Müze Müdürü Ayşe Canan Atlığ, restorasyon uzmanları ve Müze’ye özel eserler üreten değerli sanatçılar yorumlarıyla sürecin ardındaki emeği gözler önüne seriyor.

        Yapımcılığını İş Sanat’ın üstlendiği belgeseli Bedia Ceylan Güzelce yazdı ve Hüseyin Ulaş Babuçoğlu yönetti. Anlatıcılığını usta sanatçılar Hakan Gerçek ve Tilbe Saran’ın üstlendiği belgeseli 18 Mayıs Pazartesi günü saat 19.50’de beIN İZ ekranında, 22 Mayıs Cumasaat 14.30’dan itibaren ise İş Sanat Youtube kanalında izleyebilirsiniz.

        İki Asrı Birleştiren Bir Koleksiyon

        Yaklaşık bin sanatçının 2800’ü aşkın eserini barındıran, Türkiye’nin en kapsamlı özel sanat koleksiyonlarından biri olan Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu, müzenin de koleksiyonunu oluşturuyor. Osman Hamdi Bey’den Mihri Hanım’a, İbrahim Çallı’danFüreya Koral’a kadar Türk resim ve heykel sanatının öncü isimlerinin eserleri, asırlık bir Beyoğlu apartmanının dokusunda sanatseverlerle buluşuyor.

        Açıldığı günden bu yana Stevie, MUSE ve Felis gibi prestijli platformlarda ödüllere layık görülen müze; son olarak Avrupa Müze Forumu (EMYA) tarafından, “özgün küratöryel yaklaşımı, ülkenin sanat tarihine kazandırdığı yeni perspektif ve tarihi unsurlarla harmanlanmış çağdaş mimarisi” ile özel takdir ödülüne layık görüldü.

        #Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi
        #İş Sanat
