Bir otel dondurucusunda ölü bulundu: 19 yaşındaki Kenneka Jenkins'in esrarengiz hikâyesi
Henüz huzurevinde iş bulmuş 19 yaşındaki Kenneka Jenkins'in ani ve gizemli ölümü o gece orada olan herkesi dehşete düşürdü. Yetkili merciler bu ölümü trajik bir kaza olarak adlandırsa da ailesi bu olayın bir cinayet olduğunu düşünüyordu. İşte olay hakkındaki detaylar…
Olayın yaşandığı 8 Eylül 2017 tarihi gençlerin eğlendiği bir gece olmaktan çıkmıştı. Illionis’teki otelde geçen olayda bir grup genç dans etti, müzik dinledi ve birbirlerinin komik videolarını çekti. Partide her şey normaldi.
O gece partiye katılanlar arasında bulunan Kenneka Jenkins aniden kayboldu. Genç kızın gizemli kayboluşuna rağmen arama çalışmaları kısa sürdü ve olaydan sadece iki gün sonra cesedi oteldeki dondurucuda bulundu. Soruşturmacılar, kısa bir süre sonra genç kızın ölümünün arkasındaki sebebin alkol ile birlikte alınan migren ilacı olduğunu fark etti ve dondurucuda hipotermi geçirip öldüğünü belirterek bunun bir kaza olduğuna karar verdi.
Fakat herkes durumun bu olduğuna inanmıyor. Peki inanmayan kişilere göre gerçekte ne oldu?
Fotoğraf: Kenneka Jenkins. Kaynak: Facebook
ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜLER ŞÜPHELERİ ARTIRDI
Genç kıza ait görüntülerin ortaya çıkmasıyla bu ölümün arkasında cinayet olduğuna inanan kişiler de çoğalmaya başladı. Otelden alınan kayıtlarda genç kızın ara sıra ortaya çıktığı ve otel odasından ayrıldığı görüldü. Başka bir kamera kaydında ise güneş gözlüğüne yansıyan silüeti tespit edildi. Bunlardan sonra genç kıza dair bir görüntüye rastlanmadı.
Fotoğraf temsilidir
GENÇ KIZ KAYBOLMADAN ÖNCE YAŞANANLAR
WGNTV’nin raporuna göre genç kızın arkadaşları onun yokluğunu ancak sabah saat 04.00 sularında fark etmişti. Arkadaşları eşyalarını almak için odaya çıkmışlar ve döndüklerinde Jenkins’i bulamamışlardı. Bunun üzerine anne Teresa Martin’e haber verildi.
Annesi, kızını aramak için aceleyle otele geldi ve kamera kayıtlarını istedi fakat personeller yardım etmeye çok istekli değildi; kamera kayıtlarını ancak polis emrinden sonra verebileceklerini söylediler.
Fotoğraf: Kenneka Jenkins'in arkadaşları ve kız kardeşi Leonore Harris. Kaynak: AP
Polisin olay yerine intikal etmesiyle birlikte genç kızın en son görüldüğü kamusal alanlar ve 9. kat arandı. Öğleden sonra saat 15.00 civarında otelin kamera kayıtlarını izlediler fakat kayıp kıza dair herhangi bir işarete rastlamadılar.
Akşam saat 18.00’de genç kızın hüsrana uğramış ailesi, otel odasının kapılarını çalmaya başladı. Otel, aileyi otelin huzurunu kaçırmakla suçladı ve polisi aradı. Polisin olay yerine gelmesinin ardından otel görüntülerine ikinci kez bakılması konusunda anlaşıldı. Birkaç saat sonra, kamera görüntülerinde sabah saat 03.20 civarına ait görüntülerde genç kızın resepsiyonun yanında sersemlemiş ve sarhoş halini tespit ettiler.
Maalesef bu umut vaat eden ipucu, sadece trajediye giden yolun bir parçasıydı. Pazar sabahı saat 01.00 civarında polis, genç kızın dondurucudaki cesedini buldu. Polis, genç kızın dondurucuya girdikten sonra kazara öldüğünü söylemesine rağmen ailesi onlar kadar emin değildi.
Fotoğraf temsilidir.
AİLESİ NEDEN BUNUN BİR KAZA OLDUĞU KONUSUNDA HEMFİKİR DEĞİL?
Jenkins’in kız kardeşi Leonore Harris olayla ilgili düşüncesini şöyle ifade etti: Dondurucu kapısı ağır, eğer dedikleri gibi kız kardeşim sarhoşsa derin dondurucunun kapısını açacak gücü yok dolayısıyla bunun kaza olmasının hiçbir yolu yok. Madem derin dondurucunun kapısını açacak kadar gücü var, o zaman düz bir şekilde yürüyecek gücü de olurdu.
Fotoğrafta Kenneka'nın kız kardeşi Leonore Harris, kardeşinin kaybolduğu gün çekilen videoyu dinlerken görülüyor. Kaynak: AP
Genç kızın annesi de bu düşüncede hemfikirdi. Ayrıca annesi, polisin ona kızının çok sarhoş olduğunu ve duvardan destek almadan kendini ayakta bile tutamadığını söyledi. Bununla beraber bahsi geçen dondurucu, otelin boş bir bölümünde yer alıyordu ve bu alan normalde çoğu otel misafirinin gitmeyeceği, yapım aşamasında olan bir kısımdaydı.
Bazılarına göre bu olayın üstünün kapatılmasının sebebi genç kızın siyahi olmasıydı.
Fotoğraf: Kenneka'nın annesi Teresa Martin görülüyor. Kaynak: AP
OTOPSİ SONUCU
CBS News’in bildirdiği gibi genç kızın hipotermiden öldüğü tespit edildi. Vücudunda ‘baş dönmesi, hafıza ve konsantrasyon bozukluğu, zayıf koordinasyon ve yargı bozukluğu’na sebep olabilecek miktarda alkol ve reçetesiz migren ilacı çıktı.
Fotoğraf temsilidir.
DAVA SÜRECİ NASIL İLERLEDİ?
Polis, Jenneka’nın kaza sonucu öldüğüne karar verdi ve dava kapandı fakat bu yine de başka insanların vakayı incelemesini engelleyemedi, hatta 2020 yılında Jenkins’e, MTV’nin bir suç dizisinde yer verildi.
Annesi ise kızının ölümünde arkadaşları veya bir seri katili suçlamadı, aksine kızını öldürenin bir otel personeli ya da polis olduğuna inanıyor.
Fotoğrafta genç kızın annesi Teresa Martin görülüyor. Kaynak: AP
Kaynak: All That’s Interesting