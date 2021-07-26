Türk Dil Kurumu'na göre; iki kelimede anlamını yitirip başka bir ismin yerine kullanılırsa sözcük bitişik yazılır. Birleşme esnasında kelimelerden hiçbiri anlam değişikliğine uğramamışsa bu sözcükler ayrı yazılır. İşte bir tane kelimesinin yazılış şekli...

BİR TANE NASIL YAZILIR?

Türk dilini korumak ve yaşatmak adına 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu'nun sözlüklerine ve derlemelerine internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. TDK sözlüklerine göre "bir tane" kelimesi ayrı yazılıyor.

BİR TANE NE DEMEK?

1. sıfat Bir adet.

2. sıfat Biricik, eşsiz, yegâne.