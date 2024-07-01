KADERİ BELİRSİZ VE MEZARI KAYIPTIR

Nihayetinde, Nefertiti'nin kaderi belirsizdir. Akademisyenler tam olarak ne zaman öldüğünden emin değiller ve mumyası da bulunmuş değil. Mısır'ın eski eski eserler bakanı Zahi Hawass liderliğindeki bir ekip, Nefertiti'nin kimliğini tespit etmek amacıyla DNA testleri yapıyor.

Hawass yaptığı açıklamada, Krallar Vadisi'ndeki KV 21 numaralı mezardaki mumyalardan birinin Nefertiti olabileceğini söyledi. Theban Mapping Project'e göre bu mezar 1817 yılında bulundu ve iki kadın mumyası var.

Kaynak: Live Science