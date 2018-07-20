Ünlü illüzyonist Aref Ghafouri'nin başına gelen olay "İsteyen herkes yılan sahibi olabilir mi?" sorusunu akıllara getirdi. Habertürk'ten Kübra Demir'in haberine göre, internet üzerinden yılan sahibi olmak çok kolay...



İllüzyonist Aref Ghafouri, 15 Temmuz'da, gösteri için geldiği Antalya'da, hazırlık yaparken kobra cinsi yılanı tarafından sağ elinin bilek üstünden ısırıldı. Aref, Türkiye'de kobra serumu bulunmadığı için 16 Temmuz'da özel uçakla tedavisi için Mısır'a götürüldü. Mısır'ın başkenti Kahire'de tedaviye alınan Aref'e şu ana kadar 20 tüp panzehir verildi.



Yaşanan olay sonra gözler bu hayvanların satışına çevrildi. Türkiye'de sürüngen tipi hayvanların satışı yasak ancak yılan ve sürüngen almak isteyenler için internet üzerinden satış yapılıyor. Fiyatlar ise 300 lira ile 3 bin lira arasında değişiyor. Yılanların ketegorilere göre sınıflandırıldığı sitelerde pazarlık payı bile var. Üstelik kargoyla kapıya kadar gönderim de yapıyorlar.

İSTEYEN HERKES YILAN SAHİBİ OLABİLİR Mİ?



"Doğası gereği evde yılan beslemek doğru değil" diyen Veteriner Hekim Gözde Çetin, "Çocuklar için tehlikeli olabilir, kaçabilir, ciddi şekilde tehdit unsuru oluşturabilirler. Türkiye şartlarında bir yılanın, zehirli hayvanın malesef ki bir panzehiri yok" dedi.



Yılan sahibi olan Cihan Gündüz'e göre tehlikeli bir durum söz konusu değil.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ