Kanal D ekranlarında yayınlanlama başladığı günden beri reyting sıralamasında geride kalan Bir Umut Yeter dizisi, 6.bölüm itibariyle final yapacağı konuşıluyor. Tolgahan Sayışman, Hazal Subaşı ve Esra Bilgiç Töre’nin oynadıkları dizi, uzun süredir merakla bekleniyordu ancak ne yazık ki reytingleri çok düşük geldi. Peki, Bir Umut Yeter ne zaman final yapıyor? İşte, dizinin tüm ayrıntıları....

BİR UMUT YETER DİZİSİ FİNAL YAPIYOR!

Ekranların kıyasıya rekabet içinde olduğu bu dönemde reytinglerde tutunamayan dizi ve programlar bir bir final yapıyor. Şimdi ise final yapan isim MF Yapım imzalı proje Bir Umut Yeter Oldu. Faruk Bayhan'ın yapımcılığını üstlendiği ve Yusuf Pirhasan'ın yönetmen koltuğunda olduğu dizi önümüzdeki hafta ekrana veda edecek.

Başrollerini Tolgahan Sayışman, Hazal Subaşı ve Esra Bilgiç Töre’nin paylaştığı Bir Umut Yeter 3 haftadır reytinglerde çok düşük sıralamalar aldı. Durum böyle olunca kanal çareyi dizinin fişini çekmekte buldu. Yayınlandığı ilk günden beri üst sıraları göremeyen Bir Umut Yeter dizisi finali bölümü (6.bölüm) ile ekranlara veda edecek.

BİR UMUT YETER 4. BÖLÜM'DE NELER OLDU?

Bir Umut Yeter 4. Bölümde, Umut'un gerçek annesinin Derya olduğunu öğrenen Elif, bu gerçeği kabul etmek istemez! Bir Umut Yeter son bölümde Elif, beş yıl önce bir mucize eseri kıyıya vuran bir teknenin içinde bulup, ölü doğan bebeklerinin yerine koydukları oğullarının gerçek annesinin Derya olduğunu öğrendiğinde, gerçekleri kabul etmek istemez. Yılmaz ise vicdanıyla girdiği büyük savaşın yanında, evde de Elif’in Umut’a olan hastalıklı tutkusu ve gerçekleri kabul etmeyen katı tutumu ile baş etmeye çalışmaktadır. Tüm bunlardan habersiz olan Derya, Dilek'in ona oynadığı bir oyunla mektubu ele geçirir. Artık Derya için hiç bir şey eskisi gibi olmayacaktır!

BİR UMUT YETER DİZİSİ OYUNCU KADROSU

1.TOLGAHAN SAYIŞMAN

2.ESRA BİLGİÇ TÖRE

3.HAZAL SUBAŞI

4.SERHAT TULUMLUER

5.CEM UÇAN

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