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'Bir Yaz Gecesi Rüyası' Dijital Sahne'de

Zorlu PSM prodüksiyonu, ‘Dijital Sahne’nin finalinde başrollerinde Kaan Yıldırım, Meltem Ceylan, Nejdet Sert, Ozan Dolunay, Selin Şekerci ve Selma Ergeç'in yer aldığı Shakespeare'in en sevilen eserlerinden “Bir Yaz Gecesi Rüyası” 18 Mart'ta 45 dakikalık özel bir performans ile izleyicilerle buluşacak.

'Bir Yaz Gecesi Rüyası' Dijital Sahne'de

Zorlu PSM prodüksiyonu, Based Istanbul iş birliği ve Türk Tuborg A.Ş.’nin katkılarıyla hayata geçirilen “Dijital Sahne” serisinin 18 Mart’ta gerçekleşecek final gösteriminde William Shakespeare’in ölümsüz başyapıtlarından “Bir Yaz Gecesi Rüyası” seyirciyle buluşuyor. Günümüz tiyatro sahnesinin en cesur ve özgün rejilerinde imzası bulunan İbrahim Çiçek’in uyarlaması ve yönetmenliğinde, tiyatronun kültleşmiş eserlerinden kesitleri, görsel hikaye anlatıcılığıyla birleştirerek dijital dünyaya taşıyan “Dijital Sahne”, ilk gösteriminden bu yana seyirciye yeni nesil bir tiyatro izleme deneyimi yaşattı.

Aşkın, kavganın, yanlış anlamaların ve hatta yanlış anlatmaların oyunu…


William Shakespeare'in erken dönem romantik komedyaları arasında yer alan “Bir Yaz Gecesi Rüyası”, Kaan Yıldırım, Meltem Ceylan, Nejdet Sert, Ozan Dolunay, Selin Şekerci ve Selma Ergenç’in etkileyici performanslarıyla tiyatro severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Büyülenmek üzerine bir oyun olan “Bir Yaza Gecesi Rüyası” oyununda, bir yandan “karşılıklı sevginin önüne kim nasıl bir engel koyabilir?” sorusu irdelenirken bir yandan da “peki gerçekten doğru kişiyi mi seviyoruz?” sorusunu da izleyenlerin aklına düşürmeyi ihmal etmiyor. Aklınızla ya da kalbinizle yanlış yönlendiriliyorsanız? Yazıldığını sandığımız kaderimizde ya bir hata yapıldıysa?

Yıllar önce kaleme alınmış olmasının yanında zamansızlığı ile her dönem izleyicilerde karşılığını bulan komediler arasında olan “Bir Yaz Gecesi Rüyası”nda; her şeyin geçiciliğinin yanında aşkın kalıcılığı ve er ya da geç bütün yanlışların üstesinden gelebilme gücü eğlenceli bir dille seyirciye aktarılıyor. Aşkın, kavganın, yanlış anlamaların ve hatta yanlış anlatmaların oyunu 18 Mart Perşembe akşamı saat 20.00’de Zorlu PSM YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

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